チャンネル登録者数56万人を超える双子の姉妹による大食いYouTuber「はらぺこツインズ」が当面の間、活動休止することを発表した。24日に姉の小野かこがインスタグラムを通じて伝えた。

かこは「はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）活動休止のご報告」と切り出し「いつも温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。突然のご報告となりますが、この度、はらぺこツインズは当面の間、活動を休止させていただくこととなりました」と報告。

妹のあこについて「先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました」と報告。また、かこ自身も体調不良が続いているとし、「総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と説明した。

現在は「医師の指導のもと、体調の回復に専念しております」とし、今後はYouTubeにこれまでに撮影・編集を終えたストック動画を順次公開する予定という。

かこは「突然のご報告となり、日頃より応援してくださっているファンの皆様、並びに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。復帰の時期につきましては、改めてご報告させていただきます。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。