50本塁打＆50盗塁をマークした1日を思い起こすファン

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、衝撃の1試合3発を放った。投げては7回途中10奪三振無失点の力投で歴史的活躍。これには地元メディアもドン引きしていた。

MVPコールが響く中での一発に球場は騒然となった。7回1死で迎えた第4打席はメギルが投じた4球目の内角フォーシームを左中間席まで運んだ。打球速度113.6マイル（約182.8キロ）、飛距離427フィート（約130.2メートル）、角度26で、しばらく観客は立ち上がったままの光景となった。

これまでポストシーズンでは、2009年にヤンキースの松井秀喜がマークした4本塁打が日本人選手で単年の最多記録だったが、それを更新する5本塁打となった。不振に苦しんできたポストシーズンでは自身初の“二刀流弾”で、完全復活を印象づけた。

地元メディア「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者は「ショウヘイ・オオタニが3本目のホームランを打ちました。427フィートのロケット弾が中堅へ。昨年、50本塁打＆50盗塁（50-50）の試合を超えるなんて不可能に思えたのに、今夜のパフォーマンスはこれまでに見たこともないほど、信じられない」と綴った。（Full-Count編集部）