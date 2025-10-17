コンフォートに「お前も打て」

ドジャース・大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズを前に本拠地で異例の打撃練習を行なった。そんな中、視察していたフレディ・フリーマン内野手が同僚に送ったまさかの一言が話題になっている。

大谷がシーズン中に屋外でフリー打撃を行うのは移籍後レギュラーシーズンでは初めて。登場曲が流れる中で打席に入った。32スイングで3連発を含む14本の柵越え。カーショー、フリーマンら同僚から「Wow」と感嘆の声が上がった。

ただ、そんな中、“被害者”もいた。大谷と2人1組でフリー打撃を行っていたマイケル・コンフォート外野手だ。通算179本塁打を誇る左のスラッガーだが、今季は自己ワーストの打率.199、12本塁打、36打点。昨年12月に1年1700万ドル（約25億1000万円）で加入した32歳は、3歳年上のフリーマンから「おまえも打て」と叱咤激励された。

規格外のパワーを誇る大谷と比べられるのは、あまりに酷。SNSでも「鬼畜フリーマン」「あの大谷のフリー打撃の後は嫌だよねえ」「コンフォートwwww可哀想wwww」「鬼だわw」と苦笑いだった。（Full-Count編集部）