女優の嵐莉菜が「ＴＧＣ 北九州 ２０２５」のオフショットを披露した。

１４日までにインスタグラムを更新し「ＴＧＣ北九州２０２５ありがとうございました！ まずは、Ｏｕｔｆｉｔｔｅｒ ｌａｂステージのオフショ いかがでしたか？」とつづり、白のハットを被ってボタンシャツにダウン、脚が見えるショートパンツ姿をアップ。「会場に来てくださった方々、名前を呼ぶ声や歓声がすごく聞こえて、本当に本当に嬉しかったです あんなに聞こえると思わなくて、ウォーキングしながら内心びっくりしていました笑 名前ボードもすごく嬉しかった

来てくれて、本当にありがとう！！！」と感謝を述べた。

最後に「配信を見てくださった方々、スクショや画録など、ストーリーで反応をたくさんいただけて、とっても嬉しかったです 次のステージまでに見たりして、すごく励まされました見てくれて、本当にありがとう！！！またね」と結んだ。

この投稿には「だいすきなビジュで登場してくれてさすがに幸せすぎました」「ダークヘア似合ってた」「ダウンが良い」「かっこかわええ」「大愛してます」などの声が寄せられている。