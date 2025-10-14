Image: Kyle Barr - Gizmodo US

次世代は、次世代から生まれる。

Intel（インテル）といえば巨額赤字のニュースがあまりにも大きな話題となり、同社が昨年コンシューマー向けチップのLunar Lakeで大当たりした事実を忘れかけていました。

しかし、IntelはNVIDIAからの支援に加え、ホワイトハウスを占拠する現政権の後押しを受けることに成功。最新のPanther Lakeチップでは、性能を維持したままノートPCのバッテリー駆動時間を延ばすことに成功。さらに興味深いのは、単一チップでのグラフィックス性能でAMDの王座を脅かそうとしているということです。

IntelはPanther Lakeチップセットについて、「前世代のチップと同等のバッテリー駆動時間を維持する」と約束。さらにGPU（グラフィックス処理ユニット）を革新的な手法で配置したことで、グラフィックス性能がさらに向上するオプションを取り入れたのです。

現代のチップは、GPUセクション全体をダイ上に構築しています（ダイとは半導体チップの大部分を占める処理能力の核となる小さなブロック）。そのためGPUセクションの最大サイズは、当然制限されることになります。

ところがこうした制約があるにもかかわらず、Ryzen 9 AI Max+ 365をはじめ、最近のAMD APU（アクセラレーテッド・プロセッシング・ユニット：CPUとGPUを統合したAMDのチップ）は、グラフィックス処理において非常に大きな可能性を示しています。

これに対しIntelは、（少なくとも理論上は）非常にシンプルなソリューションを打ち出しました。GPUを独立したダイの上に配置し、独自の「die-to-die interconnect （ダイ間相互接続）」を実装したのです。これによりGPUタイルと演算タイルが同一のダイ上に共存しているかのように、シームレスな通信を実現できるのだといいます。

Panther LakeはCPUからGPUへの架け橋を構築

Intelは新たに3種のPanther Lakeをリリース。8MBサイドキャッシュを搭載した新プロセス「18A 3nm」を採用し、その詳細について発表しました。ただし、PC購入前に消費者が把握すべきチップの種類やSKUの数については言及を避けました（昨年のLunar Lakeでは計9つのSKUが展開）。

3つのバージョンのうち、最小版はパフォーマンスコア（Pコア）と低電力効率コア（LPEコア）をそれぞれ4基搭載した、8コアCPUです。パフォーマンスコアは新たなCougar Coveアーキテクチャを、効率コアはDarkmontを採用しています。LPEコアを8基追加した16コア版もあります。

Panther Lakeは、Lunar Lakeと、評判の悪かったArrow Lakeチップのいずれもを上回るとのこと。CPU性能は昨年の軽量ノートPC向けチップ（消費電力は同等）よりもシングルスレッド性能が10％向上。さらに注目すべきは、マルチスレッド性能が50％向上し、動画編集などの高負荷タスクの処理速度が向上する点です。

Panther LakeのGPUには、新世代Xe3 GPUコアが搭載されています。最上位モデルではXe3コアを4基から12基に増強。ちなみに昨年のLunar Lakeチップは、Xe2 GPUコアを最大8基備えていました。つまり、GPUは以前よりも強力で、特に新たに搭載された12のレイトレーシングユニットは、3Dプログラムやゲームでより正確な照明効果を発揮しています。

Intelによると、最新のGPUは最上位のLunar LakeおよびArrow Lakeチップと比較して50％性能アップしているとのこと。Panther LakeはArrow Lake-Hチップと同等の性能を40％低い消費電力で実現できるとされているので、容量が大きいほど性能は向上するということになります。

Xe3はLunar Lakeよりもトップエンド性能が最大50％アップすると期待されていますが、当然マシンの消費電力は増加します。

最上位のPanther Lakeチップは最大96GBのLPDDR5 RAMをサポートし、Bluetooth 6とWi-Fi 7にも対応予定。さらにウェブカメラの信号処理能力も向上していることから、ビデオ通話の画質も若干向上する可能性があります。

ゲームやグラフィックスのベンチマークについては、もう少々待たなければなりません。おそらく今年後半にチップの出荷が開始されるまでは、正確な数値は分からないでしょう。市販マシンでの実際の性能が気になる方々は、主要ノートPCメーカーが1月のCES 2026で製品を発表する際に、より詳しい情報が出るはずなのでチェックしてみましょう。

今後はどんな競争が繰り広げられる？

先月、Qualcomm（クアルコム）は軽量PC向けに設計された次世代Snapdragon X2 EliteおよびElite Extremeチップの詳細を発表しました。 ARMベースのCPUは、IntelのLunar LakeやAMDのStrix Pointよりもはるかに低い消費電力で高性能を発揮する、つまり前世代よりもバッテリー駆動時間も長くなると期待されています。

Intelも同等の性能を保証していますが、これまで同様x86マイクロアーキテクチャを採用しており、Qualcomm搭載PCが直面するアプリやドライバーの互換性に関する問題に悩まされることはないでしょう。

以前にも述べた通り、ゲーミング性能はQualcommのPC事業における最大の弱点だといえます。

Qualcommは今もAI競争で優位を保つべく奮闘しています。企業が低負荷あるいは反復的なAIタスク専用のNPUの性能を表す際に用いる指標といえば、TOPS（1秒あたり兆回の演算処理）ですが、これがAI処理におけるチップの性能処理を計る上で信頼性能ある指標とはいえません。

QualcommのSnapdragon X2 Eliteには、70TOPSの性能を誇る最新のNPUを搭載しています。Panther Lakeの全機種に搭載される最新のNPU 5の性能は、最大50TOPS。これらの数値が意味することを考えても、少なくとも実用面ではあまり意味を持ちません。NPUよりもPCのGPUの方が、高負荷なAI処理には適しているでしょうから。

今後もAMDの動向を見守る必要がありますが、 さらに多くのチップが”die-to-die"GPU接続を採用するようになっても、それは自然な流れなのかも。

チップメーカーがAI性能の向上を追求し続けることが、バッテリーを大量消費する外付けのGPUなしでゲームがプレイできるノートPC用チップの登場につながるなら、これは期待しないわけにはいかない流れになるでしょう。