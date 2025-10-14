横目でちらちら確認しながら、そーっとそーっと歩く猫。猫さんの視線の先にいたのは……？猫の優しすぎる行動が話題になり、22万再生を突破。「胸がキュンとなった」「もう完全に状況把握してる」「思ってたより10倍そーっとでワロタ」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：そろりそろり忍び足で歩く猫→『横目でちらちら見ていたのは…』】

猫さんの忍び足の理由

TikTokアカウント『つむぎくん』に投稿されたのは、足音を立てないよう、そろりそろりと歩く猫さんの姿。猫が慎重に歩く姿はよく見かけますが、今回の猫さんはなぜ忍び足だったのでしょうか？

そこには、小さな赤ちゃんがいました。両手を広げ、無防備な姿で気持ちよさそうにすやすやと眠る赤ちゃんです。猫さん、赤ちゃんのほうをチラチラ見ながら、一歩一歩慎重に歩みを進めていたといいます。

そろ～りそろり…

できるだけ赤ちゃんと距離をとるようにして歩きますが、すぐそばには天使のような寝顔の赤ちゃんが。猫さんは、まさに「抜き足差し足忍び足」といった様子で、ゆっくり、ゆっくり……。

「そんなに気にしなくても……」とついツッコミたくなるほどの忍び足を見せる猫さん。赤ちゃんを起こさないよう、猫さんとしてもハラハラドキドキだったのではないでしょうか。

通り過ぎた瞬間ダッシュ

そんな猫さん、赤ちゃんが目を覚ましていないのを確認しながら、最後まで気を抜かずに通り抜けることに成功しました。するとその瞬間、猛ダッシュ！すごい勢いで隣の部屋に飛び込んでいったそうです。

安らかに眠る赤ちゃんを、なんとか起こさずにすんだ……。猫さんは、そんな風にほっと一息ついたのかもしれません。まるで逃げるように去っていった猫さんの後ろ姿に、「お疲れさま！」と労いの声をかけたくなります。

投稿はTikTokで7,800以上の高評価がつき、「思った以上に忍び足だったw」「賢くて優しくて可愛いの最高すぎる」「気遣いすごすぎ」「猫ちゃん普通に歩いても大丈夫なのに優しすぎｗ」などの声が寄せられました。

TikTokアカウント『つむぎくん』では、猫さんと赤ちゃんの日常が紹介されています。赤ちゃんの成長を見守る優しい猫さん、ふたりがどんなきょうだいになっていくのか楽しみです！

写真・動画提供：TikTokアカウント「つむぎくん」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。