DEAN & DELUCA福袋2026が今年も登場♡“口福を詰め込んだ”豪華コレクション

DEAN & DELUCA（ディーン＆デルーカ）から、2026年を美味しく始める「口福を詰め込んだ 福袋2026」が、2025年10月16日（木）よりオンライン限定で予約開始♡こだわりの食材や限定グッズをコットントートに詰め込んだ特別なセットです。さらに、予約者から抽選で100名には、年始を彩る豪華アイテムが当たるチャンスも！新しい年のスタートにふさわしい贅沢な福袋をご紹介します。

トート＋限定アイテムで始まる福袋の中身

「福袋2026」は、限定デザインのコットントートバッグに、持ち歩きたくなるスリムタンブラーや華やかなパッケージの食材がぎゅっと詰め込まれています。

外ポケット付きで便利なトートは日常使いにも◎。中には華やかな限定アイテムも含まれていて、開けた瞬間の歓びを感じられるセットです。

PUGのクッキーに新作登場♡「抹茶」と「チョコ」が仲間入り！

干支クッキーやニューイヤーブレンドが主役

福袋の目玉は、2026年の干支「午（うま）」をモチーフにした7種21枚入りのゴールド缶クッキー。

さらに、チェス盤風デザインの缶に入ったニューイヤーブレンドティーやコーヒー、伝統菓子のバーチ・ディ・ダーマなど、味も見た目も楽しめるラインナップです。

まさに“口福”を実感できる詰め合わせ。

抽選で100名に当たる豪華プレゼント

ギフトカタログプラチナ カードタイプ

プレート&ボウルセット ホワイト

オリジナル モレスキンノートブック

福袋を予約した方の中から、抽選で100名へ特別ギフトを用意。

贈り物向けの「ギフトカタログプラチナ（カードタイプ）」、オンライン限定ホワイトのプレート＆ボウルセット、オリジナルモレスキンノートブックなど、多彩なアイテムが当たります。

当選は発送をもって通知され、福袋発送時に同梱されます。

新年を旨味とともに迎えよう♡

DEAN & DELUCAの「福袋2026」は、価格8,000円（税込8,640円）、限定トート・タンブラー付きの豪華構成。

オンライン予約は10月16日（木）開始、発送は12月27日（土）から順次。

数量限定・キャンセル不可・1人1点限りといった注意点もありますが、新年を贅沢に彩るスペシャルなセットは、毎年人気の予感♡おいしさとサプライズを詰めた一箱で、新しい年を美味しくスタートしてみてはいかがでしょうか？