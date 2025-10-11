おさき、美脚スラリのミニワンピ姿で弟とディズニー満喫「スタイル抜群」「カップルみたい」の声
【モデルプレス＝2025/10/11】クリエイターのおさきが10月9日、自身のInstagramを更新。弟と「東京ディズニーリゾート」を訪れた際のオフショットを公開した。
【写真】美人インフルエンサー「今日好き」出演弟との2ショット
おさきは「＃Dハロ」とハッシュタグを添え「ずっとつけたかったカチューシャつけれた かわいすぎない？？？？？？」と千鳥格子柄の耳付きカチューシャをつけ、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚が際立つ、白襟の黒いミニワンピース姿を披露した。
さらに、次の投稿では「弟とディズニー」とコメントし、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた弟・今井暖大との2ショットを複数枚公開。今井も黒のポロシャツを着用し、きょうだいで黒で揃えたリンクコーデを披露した。
これらの投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイル抜群」「カップルみたいに仲良し」「かわいくてかっこいいきょうだい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人インフルエンサー「今日好き」出演弟との2ショット
◆おさき、弟と東京ディズニーリゾートへ
おさきは「＃Dハロ」とハッシュタグを添え「ずっとつけたかったカチューシャつけれた かわいすぎない？？？？？？」と千鳥格子柄の耳付きカチューシャをつけ、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚が際立つ、白襟の黒いミニワンピース姿を披露した。
さらに、次の投稿では「弟とディズニー」とコメントし、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた弟・今井暖大との2ショットを複数枚公開。今井も黒のポロシャツを着用し、きょうだいで黒で揃えたリンクコーデを披露した。
◆おさきの投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイル抜群」「カップルみたいに仲良し」「かわいくてかっこいいきょうだい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】