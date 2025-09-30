「駐車場で女の子が…」衝撃の目撃談、娘に一体、何が？母が目にしたもの｜助産師と不倫した夫の末路♯14【ママリ】
待合室に戻ってきた まいは、夫と娘がいないことに気付きます。「駐車場で女の子が…」という声を聞き、すぐさまかけつけると、そこには大きな声で泣いている娘がいました…。
©︎ponko008
©︎ponko008
まいは診察中、外から聞こえる声に気がついた様子。しかし、何が起こっているかまでは聞こえなかったようです。
©︎ponko008
©︎ponko008
診察が終わり、待合室へと戻ります。ですが、夫と娘の姿がありません…。思わず不安な表情になっていますね。
©︎ponko008
©︎ponko008
「女の子が…」と聞き、すぐに娘のことではないかと察し、駐車場へと急ぎます。そこには、ママ友に寄り添われ、大泣きしている娘の姿がありました。
©︎ponko008
©︎ponko008
夫がそばにいたはずなのに…なぜ、こんなことになったのか…。まいは、思わず「どうして！」と叫びます。一部始終を見ていたママ友は、険しい表情で夫を見ていますね。
「迷惑をかけない人なんかいない」
©︎poknko008
©︎poknko008
まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。
課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。
まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。
みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。
