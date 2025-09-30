Image: Philip Nalangan, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

巨大な恐竜たちは、環境への影響も巨大。

古代の地球で繁栄を極めていた恐竜たちは、およそ6600万年前の小惑星衝突をきっかけに絶滅に向かったとされています。恐竜の絶滅で地球の風景は一変しましたが、その変化とは単に恐竜の姿が消えたことだけではなかったようです。新たな研究によれば、恐竜がいた時代といなくなった時代では、木々の茂り方や水の流れ、地面の構成物までもが変わってしまったらしいのです。

学術誌「Communications Earth & Environment」に掲載された論文の中で、米国ミシガン大学の研究チームは、恐竜が環境に与えた影響について述べています。具体的には、恐竜の大量絶滅によって木々がより深く生い茂るようになり、堆積物が安定し、川には幅広いまがりくねりが形成されたと主張しています。

「生物や環境の時代的変化について考えるとき、気候の変化が生物に何らかの影響を及ぼすとか、たとえば山ができたから生物に影響した、といった考え方をしがちです」と、ミシガン大学の古生物学者、Luke Weaver氏はプレスリリースで言っています。

「生物のせいで気候や風景が変化しうると考えられることはまれです。でも因果関係の矢印は、一方向だけではないのです。」

上：恐竜絶滅後、森が深くなり川が安定した図。下：恐竜がいて森が育たず川が氾濫しがちな図。

Weaver氏の研究チームは、米国モンタナ州・ノースダコタ州・サウスダコタ州にまたがるウィリストン盆地と、ワイオミング州北部のビッグホーン盆地の地層で集中的に研究を行いました。ウィリストン盆地のフォート・ユニオン累層の形成は非鳥類型恐竜の絶滅した時代に遡り、Weaver氏が「パジャマのストライプ柄」と呼ぶカラフルな岩の層となっています。フォート・ユニオン累層の下、つまり恐竜絶滅の直前に形成された層は、水分を多く含む土があります。

過去の研究において、このストライプの層は、海面の上昇でできた池の堆積物の証拠だと言われてきました。が、Weaver氏らの新たな調査により、「パジャマストライプは池の堆積物ではなく、蛇行州（曲がりくねった川の蛇行部の内側に形成される部分）の堆積物だった」らしいことがわかったのです。

「つまり我々が見ていたのは、静かな、流れのない水ではありませんでした。それは非常に活発な、蛇行する川の内側だったのです」とWeaver氏。

これらの川の堆積物の上下の層には、植物からできた石炭の一種があるのですが、それは密生する森の形成により洪水の頻度が下がったためにできたものと研究チームは考えています。森が洪水を防ぎ、川の形が安定してくると、川が粘土や沈泥、砂を広範囲に運ぶことはなくなり、多くの有機物が積み上げられていく、のだそうです。

イリジウム異常の発見

この変化が恐竜の絶滅直後に起きたことを示す証拠が、「イリジウム異常」です。本来地球では希少なイリジウムは、恐竜絶滅の引き金となったチクシュルーブ小惑星によりもたらされたと考えられています。恐竜が大量絶滅した中生代白亜紀と新生代古第三紀の境目（K-Pg境界）の地層ではイリジウム濃度が非常に高くなっているため、その層を特定できれば、上下の層の時代も推定できるのです。

ただ、Weaver氏らが対象としたビッグホーン盆地では、これまでK-Pg境界が特定できていませんでした。研究チームは、恐竜がいた時代の地層と絶滅後の地層の間にあった1cmほどの赤い粘土の層を取り出して分析したところ、狙い通りイリジウム異常を発見できたのです。

「この発見により、これ（恐竜絶滅前後の変化）はウィリストン盆地だけの現象ではないと確信しました。それはおそらく、北米の西部内陸地全体にあてはまるのです」とWeaver氏は言います。

岩の層にあるイリジウム異常を指すWeaver氏。

それでも当初、なぜこの変化が起きたのかはWeaver氏にもわかりませんでしたが、恐竜が何らかの形で地質に影響するような形で環境を作ったのだろうと考えていました。チームにひらめきを与えたのは、ゾウのような大型草食動物が生態系に与える影響についての議論です。

大型草食動物は、植物を踏みつけたり抜いたりすることで、より開けた土地を形成していきます。それら動物が環境からいなくなると、気候条件さえ合っていれば、植物がどんどん生い茂っていきます。Weaver氏らは、恐竜とはゾウなどと同じような「生態系エンジニア」だったのだと考えています。

「恐竜は巨大です。彼らは植生にも何らかの影響を与えていたはずです」とWeaver氏。

Weaver氏らは、恐竜の時代には植物が踏み潰され、樹木はまばらで、雑草の多い環境となっていた可能性が高いと言います。保水力の高い森林がないため、洪水も頻繁に起きていたかもしれません。一方、恐竜絶滅の直後には樹木が繁栄し、それによって堆積物が安定し、蛇行州を形成し、川を作ったのだというのが彼らの主張です。

「私にとってこの研究で一番ワクワクするのは、恐竜が生態系に直接影響を与えていたかもしれないということです」と、論文共著者のCourtney Sprain氏は言います。「恐竜の絶滅の影響は、岩の記録の中の化石がなくなることによってのみ観察できるのではなく、堆積物そのものの変化によっても認識できるのかもしれません」

たしかに、公園の芝生にも人がたくさん歩く部分だけに道ができたりします。恐竜がいた頃は同じようなことが世界中で起きていたのかもしれません。でもその影響が森や川の形成にまで及んでいたなんて、「風が吹けば桶屋がもうかる」の壮大バージョンというか、自然のダイナミックさを改めて感じます。

