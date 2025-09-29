私がトイレで吐いている間、夫はキャバクラで乾杯。つわり中の裏切りに、涙も出ない【ママリ】

外食と言いつつキャバクラで飲んでいた夫に絶句

昨夜つわりのぶり返しで1日中嘔吐が止まらず、旦那に「今日は夕飯用意出来ないから何か買ってきて欲しい」

と頼んだところ、「飯行ってくるわ！」と言われました。

旦那の 飯行ってくる=飲みに行く

なので、嫌だなとは思いましたが夕飯を準備できなかった申し訳なさもあったので送り出しました。



ですが、なかなか帰ってこないので22時くらいに電話をしたのですが出ず、

その後30分置きにかけても出ませんでした。

いつもなら店の外に出て電話に出てくれるので嫌な予感がしたのと、もしかして事件に巻き込まれたのでは！？と心配で眠れませんでした…

qa.mamari.jp

妊娠中のつわりは人によって出方はそれぞれですが、重い人は何を食べても吐いてしまったり、起き上がることも難しくなったりしますよね。そうした妊娠中のマイナ―トラブルに、夫や家族が寄り添って支えてくれたら、それはとってもうれしいことです。しかし一方で、そうした様子を目にしても「我関せず」の言動を続けられると一気に失望してしまうもの。この記事では、つわりに苦しむ妻を顧みずキャバクラ飲みをする夫に失望した投稿を紹介します。

投稿者さんは、夫がご飯を食べに行くと言いつつおそらく飲みに行ったのだろうと思っていたようですが、それでも帰りが遅いこと・折り返しの連絡がないことについて心配を募らせていました。

やっと折り返しの電話が来たのが深夜1時で、

一言目が「ごめん！キャバクラ行ってた！」でした…



心配していた自分が馬鹿らしくなったのと、こっちは1日中吐き続けて辛いのになんで早めに帰ったり出来ないの？とイライラが止まりませんでした…



電話越しでは「すみません、ごめんなさい」と心のこもっていない謝罪を何度もされましたが、

さすがに帰宅したら謝ってくるのかなと待っていましたが

帰宅早々お風呂に入り、寝室に来たかと思えば即爆睡。

ただいま もなしです。



そして今日も朝早くに家を出て今までLINEもなしです。



妊娠中1度もお腹の子を気にかけたことありませんし

ベビー服を見に行きたいと言っても「まだ早い」と言って付き合ってくれませんし、子供が生まれるのを楽しみにしている様子はありません。



なんか、なんでこの人と結婚して子作りしてしまったんだろう…と虚しくなっています。

お腹の赤ちゃんに申し訳なさでいっぱいです。



こんな愚痴？悩み？どこにも吐き出せずここに書いてしまってすみません…



ただ誰かに話を聞いて欲しかっただけです…

qa.mamari.jp

結局投稿者さんは夫が帰宅するまで起きて待っていたようですね。赤ちゃんをおなかで育てている自分の体を一番労りたい時に、もっと心配しなければいけない相手がいるのはなかなかしんどいでしょう。



一方、妻に大きな心配をかけた夫は、帰宅後「ただいま」もなくお風呂に入ってすぐに寝たようです。自分が親になる自覚について、投稿者さんと夫では大きな差があるように思えてなりません。

つわりのパートナーをよそに深夜まで飲み歩く夫の行動にはさまざまな声が…

妊娠中でつわりがまだまだ重い時期の投稿者さんを置いて飲み歩いていた夫。そんな夫の行動にはさまざまな声が集まりました。

お腹出てきたり、胎動感じ始めたら変わってくれるといいですね😭

産婦人科にパパママ学級？みたいなのないですか？そういうの参加してみるとかどうでしょうか？💦

qa.mamari.jp

旦那さんまだ父親としての自覚が芽生えてないんですかね😭

つわりの辛さも男性には分からないんでしょうけど、誰の子妊娠してこんなにしんどい思いしてんだよってわたしなら実家に帰らせていただきます案件です。

つわり真っ只中で夕飯作れないこと申し訳ないなんて思わないでいいです。むしろ旦那さんの方がつわりがしんどい奥さんを置き去りにして自分だけ楽しくやってることを申し訳ないと思うべきです。

qa.mamari.jp

妊娠や出産については、女性は自分自身の心身が否応なく変わっていくので「親としての自覚」が芽生えやすいという話はよく耳にしますよね。実感を伴った感覚が育つという意味では、これは確かにそうなのかもしれません。



ただ、だからと言ってこれは「男性は体感を伴わないから親としての自覚の芽生えが遅くても許される」という免罪符になるものではないと思います。体調の悪い人、ケガをしている人、何らかの要因で心身がつらい人など、世の中には「想像力をもって相手を思いやる」場面は至るところにあります。そして、大人になるということはこの思いやりの想像力をより広く深く使っていくということのように感じます。



妻や夫が心身にしんどさを感じているなら、「自分は体験したことないから分からない」ではなく、寄り添い、自分ができることを考え実践するのが大切です。親になる自覚以前に、一度でも「一生を共に歩む」と決めた相手であるなら、相手に対する思いやりの行動がとれているかを、人として改めて考えてほしいですね。

