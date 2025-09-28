【ZARAのオークル】がセンス良い！ 大人に似合う♡「サマ見えアイテム」

この秋、大人の着こなしをセンス良く見せるなら【ZARA（ザラ）】の “オークルカラー” に注目を。黄みがかったブラウンの奥行きある色味が、シンプルコーデを一気に旬顔にしてくれます。まずは一点投入からはじめたいところ。シャツ、パンツ、ワンピ、シューズと、おしゃれの更新が狙える「サマ見えアイテム」の魅力をお届けします。

きちんと感と抜け感のいいとこ取りなシャツ

【ZARA】「ZW COLLECTION リネン100% シャツ」\6,590（税込）

朝晩が涼しくなり、今頼りたいのがシャツ。黄みがかったブラウンのやわらかな色味が肌になじみ、大人の装いを上品に見せてくれそう。襟付き & カフス仕上げできちんと感がありつつ、リネン素材ならではの抜け感でかたくなりすぎないのも魅力。羽織りとしても使えるから、秋口のコーデに活躍する一枚です。

腰位置低めが今っぽい！ こなれ見えデニム

【ZARA】「TRF ローライズ バギー デニムパンツ」\7,990（税込）

Y2Kリバイバルでトレンド回帰のローライズジーンズが、オークルカラーで登場。黄みがかっているぶん暗くなりすぎず、秋コーデを明るく見せてくれます。腰位置を落としたデザインがこなれ感を演出し、ワイドレッグが抜けをプラス。ベルトループ付きでウエストマークも楽しめるから、シンプルなトップス合わせでもぐっと旬な装いに。

プリーツで体型カバーもセンスアップも狙えるワンピ

【ZARA】「ZW COLLECTION プリーツ入りミディワンピース」\6,590（税込・セール価格）

コットンリネン素材を使用したミディ丈ワンピース。オークルカラーが秋らしさと肌なじみの良さを両立。ウエストのプリーツディテールで体型カバーをしつつ、サマ見えも狙えそう。後ろのスリット & ボタンでスムーズな着脱をアシストしてくれるのもうれしいポイント。

刺繍 & ストラップが大人可愛いバレエシューズ

【ZARA】「ベルベット調刺繍バレエシューズ」\6,590（税込）

今季注目のクラシカルムードを小物で取り入れるなら、このシューズがおすすめ。ラウンドトゥと甲ストラップの可憐さに、立体的な刺繍がリッチ感を添えます。黄みがかったブラウンのやわらかな色味とベルベットの質感が、秋らしい深みをプラス。カジュアルになりがちなデニムパンツやワイドパンツも、品よく更新してくれるはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K