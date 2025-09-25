¡Ö¤Þ¤µ¤«Æþ¤ë¤È¤Ï¡×¡¡À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Î¶ÃØ³ÃÆ¤ËÈïÃÆ±¦ÏÓ¤â¤Ü¤¦Á³¡Ä¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×
º£µ¨11¹æ¤ÏÀ¾Éð¥¨¡¼¥¹¤Îº£°æ¤«¤éÊü¤Ã¤¿
¢£À¾Éð ¡¼ ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê25Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤È¡È°Û¤Ê¤ë¡É°ìÈ¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤Ï25Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾ÉðÀï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2²ó¤Ëº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤«¤éº£µ¨11¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£º¸Ãæ´Ö¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¶¯ÎõÃÆ¤Ë¡ÖÀ¶µÜ¤ÎµÕÊý¸þ½é¤á¤Æ¸«¤¿¤«¤â¡×¡Ö¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ëÃÆÆ»¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥«¥¦¥ó¥È2-1¤«¤éº£°æ¤Î154¥¥íÄ¾µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£ÂÇµå¤ÏÀ¶µÜ¤é¤·¤¤¸Ì¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢º¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃåÃÆ¡£7Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë°ÊÍè¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤Ë¡¢À¶µÜ¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡À¶µÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Å·ºÍÅª¤ÊÆâ³Ñ»«¤¤«¤é¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¤ÇÃ¡¤¹þ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤ÏµÕ¤é¤ï¤º¤ËµÕÊý¸þ¤Ø±¿¤ó¤À¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Öº£°æ¤«¤éµÕÊý¸þ!!?¡×¡ÖÀ¶µÜ¤¬µÕÊý¸þ¤À¤È¡Ä¡Ä!?¡×¡ÖÀ¶µÜ¤ÎÂÇµå¤á¤Ã¤Á¤ã¿¤Ó¤ë¡×¡Ö±¦ÂÇ¼Ô¤¬º¸Ãæ´Ö¤Ë¥«¥Á¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÂÇµå¡×¡ÖÈ¿ÂÐÊý¸þ¤Ø¥Û¡¼¥à¥é¥óÎÌ»º¤Ç¤¤¿¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤âÁÀ¤¨¤ë¡×¡Ö¤½¤ÎÊý¸þ¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï3¡£»Ä¤ê6»î¹ç¤Ç1Àï¤âÍî¤È¤»¤ë¾õ¶·¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢À¶µÜ¤¬Éü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£
