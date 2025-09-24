大谷翔平に打球が直撃…敵地放送局も驚きの声

【MLB】Dバックス 5ー4 ドジャース（日本時間24日・フェニックス）

間一髪で“アクシデント”をかわした。ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で今季14度目の先発マウンドに上がった。3回には痛烈なピッチャー返しを受け、デーブ・ロバーツ監督らが駆け付けるシーンがあった。

3回無死、先頭のトーマスが放った105.8マイル（約170.2キロ）の打球が大谷を目掛けて襲った。左手にはめたグラブの土手付近でボールを弾くと、すぐさま拾って一塁へ送球。しかし、間に合わず内野安打となった。

打球が直撃したためロバーツ監督や通訳を務めるウィル・アイアトン氏が駆け付け、状態を確認。治療などは行わず、ピッチングを続行した。

ダイヤモンドバックス向け放送局「DバックスTV」では実況を務めるスティーブン・バーシオーム氏が「ロケットのような打球がオオタニを直撃した！ 106マイルの打球が直撃しました。オオタニは大丈夫（OK）と言っているようです」と絶叫した。

さらに解説のボブ・ブレンリー氏は「やば！」と声が出た後に「よく分かりませんが、左腕か左手を振るう仕草をしていました。グラブの土手でしょうか」と、大谷の“一大事”に状況を説明することを優先していた。（Full-Count編集部）