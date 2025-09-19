¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¢¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼1¥Ô¡¼¥¹È¾³Û¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü
ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼1¥Ô¡¼¥¹È¾³Û¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢9·î24Æü¤«¤é10·î7Æü¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼
KFC¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Âç¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¤ò¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê290±ß¤ÎÈ¾³Û140±ß¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼1¥Ô¡¼¥¹È¾³Û¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¤Ï1998Ç¯¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤ÎÅ·¤×¤é¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ÆüËÜKFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î·Ü¶»Æù¤ò¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤È¾ßÌý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿°á¤ÇÊñ¤ß¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾®ÇþÊ´¤È¤Ç¤óÊ´¤ÎÇÛ¹ç¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°á¤Ï¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¾ßÌý¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÁêÀÈ´·²¡£¹ü¤¬¤Ê¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼
KFC¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Âç¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¤ò¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê290±ß¤ÎÈ¾³Û140±ß¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼1¥Ô¡¼¥¹È¾³Û¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¤Ï1998Ç¯¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤ÎÅ·¤×¤é¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ÆüËÜKFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î·Ü¶»Æù¤ò¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤È¾ßÌý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿°á¤ÇÊñ¤ß¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾®ÇþÊ´¤È¤Ç¤óÊ´¤ÎÇÛ¹ç¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°á¤Ï¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¾ßÌý¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÁêÀÈ´·²¡£¹ü¤¬¤Ê¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£