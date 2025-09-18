東京世界陸上

国立競技場で開催されている陸上の世界選手権東京大会は17日の第5日で、全49種目中24種目を終えた。超人が集う最高峰の舞台。盛り上げに一役買っているのが、大会アンバサダーを務める俳優の織田裕二だ。前半戦の名言を振り返ろう。

1991年大会以来、34年ぶりに東京に戻ってきた世界陸上。織田もまた、大舞台に戻ってきた。2022年オレゴン大会でTBSのメインキャスターを卒業したが、今大会はアンバサダーとして盛り上げに一役買っている。

13日のオープニングセレモニーで、織田が国立競技場に立った。「34年ぶりに東京に世界陸上が帰ってきました。私もついでに帰ってきちゃいました。みなさんの声のおかげです。いよいよ今日から9日間、世界の超人が織りなすドラマを皆さんと一緒に、じゅ〜ぶんに味わい尽くしたいと思ってます。用意はいいですか？東京世界陸上、スタートです」。大舞台の号砲が鳴った。

TBSの中継に出演している織田は、前半戦で数々の名言を残している。

▼男子100メートルでサニブラウン・ハキームが予選落ち

「うーん、厳しいね、世界陸上って。本当に怖い世界だよね。怖っ。これが世界だというのを見せつけられた」

▼男子棒高跳びでアルモント・デュプランティスが世界新

「赤の他人ですよ、なんでこんなに心動かされるんだろう。1日だけ代わってみたい。気持ちいいだろうな〜」

▼男子800メートルに落合晃が出場

「落合晃（こう）って名前だけど、『あきら』とも読むじゃないですか？ 僕、19歳の時に石川晃って役でデビューしたんですよ。どうでもいいんですけどね」

▼男子400メートルで中島佑気ジョセフが決勝進出

「あり得ない。ないないない！ ああ、もう立ってられない。考えられない。頭真っ白、あり得ないことが起きたんだもん」

▼男子110メートル障害の村竹ラシッドが5位も悔し涙

「ヤバイ、もらい泣きしそうになっちゃったけど。大好きだぜ！」

国内外の選手に精通し、あふれる愛を、感情の赴くままに言葉に乗せる。予定調和とは無縁の“織田劇場”は連日話題に。今日18日からの後半戦も、耳が離せない。



