寒暖差に“この1枚”！【ワークマン】機能性もコスパも◎「羽織りアイテム」

そろそろ昼夜の寒暖差への備えが必要になる頃。今季の1軍羽織りアイテムをまだ見つけられていないなら、ぜひ【ワークマン】を覗いてみて。ワークマンらしい高い機能性に加えて、コスパのよさもデザイン性も妥協しないブルゾンやジャケットが勢揃いしているんです。今回は、肌寒い空気すら待ち遠しくなるような、ワークマンのとっておきの羽織りアイテムを紹介します。

ハシゴレースが上品さを醸し出すライトなブルゾン

【ワークマン】「レディースリネンライクソロナ®︎ハシゴレースブルゾン」\2,500（税込）

ノーカラーデザインと前身頃にあしらわれたハシゴレースが上品な印象のライトブルゾン。まるでリネンのようなナチュラルな風合いの素材は、羽織りとして着るのはもちろんコートのインナーとしてレイヤードするのもサマになりそう。軽い水を弾く撥水に加えて、洗濯後シワになりにくい、動きやすいなど機能性も優秀。デイリーに気楽に頼れる1着になるはず。

肩肘張らずに羽織れるキレイめデニムジャケット

【ワークマン】「レディースエアライトメッシュデニムジャケット」\2,900（税込）

「デニム素材なのに柔らかくて肌触りいい」（公式ECサイトより）とのことで、季節の変わり目に肩肘張らずに着られそうなデニムジャケット。襟のないデザインで首まわりをすっきりと見せやすく、ハイネックのトップスとも好相性。キレイめにスタイリングしやすいのが魅力です。素材には接触冷感性・吸水性もあるため、まだ日中は汗ばむ今の時期の即戦力に。

丸いフォルムが女性らしい高撥水ポンチョ

【ワークマン】「レディース高撥水フードポンチョアウター」\3,500（税込）

天気の移ろいが気になる日にも活躍が見込める、高撥水加工を施したミドル丈のポンチョ。背中がベンチレーションメッシュになっており、風通りが確保されているのがポイントです。大きめのポケットをあしらった丸みのあるフォルムが女性らしく、バサっと羽織ればこなれ感を醸し出せそう。ウエスト部分のドローストリングでシルエットの調整ができるのもGOOD。

秋コーデの可能性を広げる2WAYロングアウター

【ワークマン】「レディース高撥水スタンドワンピースアウター」\3,900（税込）

短くなりつつある秋に持っておくと便利な、2WAY仕様のロングアウター。ウエストの切り替え部分のドローストリングを絞ることでシルエットをアレンジできるだけでなく、両袖も取り外しが可能。ノースリーブのロングベストのようにも着回せる高コスパな一着です。高撥水仕様のナイロン素材はスポーティーな印象もあり、プラスワンで感度の高い秋コーデを楽しめます。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ