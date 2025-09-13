日本と西洋の違い。和食器の1セットの数が洋食器よりも1組少ないわけ
子どもは、身の回りにあるものや、世の中で起きているさまざまな事柄に対して「何でだろう？」と疑問を抱くものです。親が子に、この世の中をより深く知るための知識や知恵を伝えることは、昔も今も変わらず大切なことですよね。
そんなときに活用できるのが教養系雑学です。学校では教わらない、子どもが思わず「パパ、ママ、すご〜い！」と言ってしまうおもしろ知識や生活の知恵をご紹介します。
■和食器と洋食器の1セットの数が違う理由
結婚式の引き出物でもらった和食器のセットは、5組で1セット。以前、別の式でもらった洋食器は確か6組だったような気が……。どうして微妙に数が違うのだろうか。
日本では、奇数が縁起がいいとされている。
陰陽道で奇数は「陽」、偶数は「陰」で、3月3日（桃の節句）、5月5日（端午の節句）、9月9日（重陽）……と、節句はすべて奇数の重なりだし、御祝儀や香典を包むときも奇数にするのがマナー。例外は末広がりで縁起のいい8（八）だ。食器のセットが5組なのは、現代の家族構成を考えた適切な数だからだろう。
一方、西洋では物を数えるのに12進法を使ってきた。
12で1ダース、それが12集まると12×12＝144で1グロスとなる。
また、西洋の社交は夫婦単位で行なわれるため、奇数では半端が出てしまう。正式な食器のセットは現代でも12組だが、それでは一般家庭では多すぎる。そのため、6組で1セットとしたのである。
