思春期の娘にやってない？親が陥りがちなNG言動「腫れ物扱い」と、娘を救う「何があっても崩れない愛情」
YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【要注意！】年頃の女の子をもつ親がやりがちNG言動とは？【LIVE切り抜き】（20250804ライブ）」を公開した。本動画では、12人産んだ助産師HISAKOさんが思春期の娘を持つ親からの悩みに答え、親がやりがちな「腫れ物に触るような扱い」がNGである理由と、娘への正しい接し方について解説している。
動画は、高校1年生の娘の生理が5ヶ月止まっており、自律神経が崩れて情緒不安定になっていると悩む母親からの相談から始まる。HISAKOさんはまず、16歳という年齢について「生理というのは大体18歳」で安定すると説明。まだ初潮から1年も経っておらず、ホルモンバランスが安定していないのは当たり前だと相談者を安心させる。
さらに、娘の情緒不安定についても「16歳の女の子はこんなもん」と断言する。急激な心身の成長に気持ちが追いつかず、「自分ってどういう存在なんやろう」「私はなんで生きているんやろう」と葛藤するのは、思春期特有の自然な現象であるとその背景を語った。
その上で、親が意識して避けるべき絶対のNG言動として「腫れ物に触るような扱いをしないこと」を挙げる。親が娘の機嫌を伺い、どう声をかけるべきか緊張している様子を、娘は敏感に読み取っているという。HISAKOさんは、「私に対して腫れ物みたいに扱って、ママがムカつく」「結局ママは自分のことが大事で、どうしていいか分からへんねんや。キモ！」と娘の厳しい心の声を代弁。親の過度な気遣いや戸惑いが、かえって娘の反発を招くメカニズムを独自の視点で解説した。
解決策としてHISAKOさんは、たとえ無視されても「おはよう」「お風呂入りや」と「極力、普通に接してあげること」を推奨する。食事を食べなくても作り続けるなど、どういう状況の自分でも特別視されず、家の中に居場所があると感じさせることが何よりも重要だという。最後に「何があっても崩れない愛情を示し続けることが、いつか大人になった娘の心にズドンとハマる」と結論付け、思春期の育児に奮闘する親たちへ本質的な知識を提供する内容となっている。
動画は、高校1年生の娘の生理が5ヶ月止まっており、自律神経が崩れて情緒不安定になっていると悩む母親からの相談から始まる。HISAKOさんはまず、16歳という年齢について「生理というのは大体18歳」で安定すると説明。まだ初潮から1年も経っておらず、ホルモンバランスが安定していないのは当たり前だと相談者を安心させる。
さらに、娘の情緒不安定についても「16歳の女の子はこんなもん」と断言する。急激な心身の成長に気持ちが追いつかず、「自分ってどういう存在なんやろう」「私はなんで生きているんやろう」と葛藤するのは、思春期特有の自然な現象であるとその背景を語った。
その上で、親が意識して避けるべき絶対のNG言動として「腫れ物に触るような扱いをしないこと」を挙げる。親が娘の機嫌を伺い、どう声をかけるべきか緊張している様子を、娘は敏感に読み取っているという。HISAKOさんは、「私に対して腫れ物みたいに扱って、ママがムカつく」「結局ママは自分のことが大事で、どうしていいか分からへんねんや。キモ！」と娘の厳しい心の声を代弁。親の過度な気遣いや戸惑いが、かえって娘の反発を招くメカニズムを独自の視点で解説した。
解決策としてHISAKOさんは、たとえ無視されても「おはよう」「お風呂入りや」と「極力、普通に接してあげること」を推奨する。食事を食べなくても作り続けるなど、どういう状況の自分でも特別視されず、家の中に居場所があると感じさせることが何よりも重要だという。最後に「何があっても崩れない愛情を示し続けることが、いつか大人になった娘の心にズドンとハマる」と結論付け、思春期の育児に奮闘する親たちへ本質的な知識を提供する内容となっている。
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『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！ YouTube登録者数61万人