すき家「Sukiシェイク ラムネ」新登場 夏にぴったりの清涼感＆カラフルシュガーの食感
【モデルプレス＝2026/07/07】牛丼チェーン店・すき家では、バニラシェイクにラムネ風味のソースを合わせた「Sukiシェイク ラムネ」が、7月8日（水）午前9時より新たに登場する。
【写真】夏にぴったりな味わいの「Sukiシェイク ラムネ」
すき家では、食事のお供や単品でも手軽に楽しめる「Sukiシェイク」が現在提供されており、やさしい甘みとすっきりした後味が特長のバニラ味や、一番摘み抹茶ソースを組み合わせた抹茶味に加え、季節に合わせた期間限定フレーバーも展開している。
そんな「Sukiシェイク」から、夏限定フレーバーとなる「Sukiシェイク ラムネ」が新たに登場する。バニラシェイクにラムネ風味のソースを合わせ、カラフルなシャリシャリシュガーをトッピング。ミルクのコクが際立つバニラシェイクにラムネ風味のソースがマッチした、清涼感のある一杯だ。色鮮やかなシャリシャリシュガーが、食感と見た目に楽しいアクセントを追加。同商品はテイクアウトにも対応する。（modelpress編集部）
価格：S210円、M260円、L350円
取り扱い店：全国の1,719店舗（一部店舗を除く）
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【写真】夏にぴったりな味わいの「Sukiシェイク ラムネ」
◆すき家「Sukiシェイク」シリーズ
すき家では、食事のお供や単品でも手軽に楽しめる「Sukiシェイク」が現在提供されており、やさしい甘みとすっきりした後味が特長のバニラ味や、一番摘み抹茶ソースを組み合わせた抹茶味に加え、季節に合わせた期間限定フレーバーも展開している。
◆人気シェイクシリーズに夏らしいラムネ風味が追加
そんな「Sukiシェイク」から、夏限定フレーバーとなる「Sukiシェイク ラムネ」が新たに登場する。バニラシェイクにラムネ風味のソースを合わせ、カラフルなシャリシャリシュガーをトッピング。ミルクのコクが際立つバニラシェイクにラムネ風味のソースがマッチした、清涼感のある一杯だ。色鮮やかなシャリシャリシュガーが、食感と見た目に楽しいアクセントを追加。同商品はテイクアウトにも対応する。（modelpress編集部）
■Sukiシェイク ラムネ
価格：S210円、M260円、L350円
取り扱い店：全国の1,719店舗（一部店舗を除く）
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