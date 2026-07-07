LiLiCo、55歳で“北海道の家購入” 人生最大の買い物を報告 壮絶なステップアップに称賛の声 夫は元純烈の小田井涼平
タレントのLiLiCo（55）が7日、自身のインスタグラムを更新。七夕の日に、夫で歌手・俳優の小田井涼平（55）からプロポーズされて9年が経過したことを振り返りつつ、人生で一番大きな買い物である「家」を購入したことを明かした。
【写真】北海道・当別町に「スウェーデンハウス」を購入したLiLiCo＆小田井涼平
LiLiCoは「ハッピー七夕 七夕プロポーズから９年か〜」と切り出し、小田井からプロポーズの言葉は特になかったと明かしつつ、本題へ。「人生で一番大きな買い物と言われる…家 一生懸命働いて…買った 自分に」と、55歳の誕生日に“家”を購入したことを報告した。
購入したのは「スウェーデンハウス」。北海道石狩郡当別町にある「スウェーデンヒルズ」の一棟で、約半年前に購入していたといい、小田井との仲むつまじい夫婦2ショットを披露している。
昨年はネパールやウガンダでの学校建設、シリアでの衛生支援など、精力的に国際社会貢献活動を行ってきたLiLiCo。「たくさんの笑顔に会ったお陰で、今度はあまりかわいがらない自分にも」と、これまで他者のために奔走してきた自分をいたわるための決断だったと明かした。
購入した家は「書斎」として活用しているといい、多忙の合間を縫って訪れては「2日行って映画8本とか」と、LiLiCoらしい映画漬けの時間を過ごしているという。働いても「窓の外を一瞬眺めただけで、全てが素敵に感じる スウェーデンハウスの居心地の良い空間」と居心地の良さにご満悦の様子をみせている。
過酷な下積み時代から回顧し「車内生活から少しずつ 車→ワンルームからステップアップ 必死で働いた〜 人生のベストバイ これからも働く」と、力強い言葉で締めくくった。
この投稿に、コメント欄には「最高なご自身へのご褒美ですねっ！」「極寒の街にようこそ!!」「素敵過ぎる、、、、お写真、ありがとうございます!!」「スウェーデンハウス、憧れです。ずーっと応援してます」「旦那様とラブラブですね」などの反響が寄せられている。
【写真】北海道・当別町に「スウェーデンハウス」を購入したLiLiCo＆小田井涼平
LiLiCoは「ハッピー七夕 七夕プロポーズから９年か〜」と切り出し、小田井からプロポーズの言葉は特になかったと明かしつつ、本題へ。「人生で一番大きな買い物と言われる…家 一生懸命働いて…買った 自分に」と、55歳の誕生日に“家”を購入したことを報告した。
昨年はネパールやウガンダでの学校建設、シリアでの衛生支援など、精力的に国際社会貢献活動を行ってきたLiLiCo。「たくさんの笑顔に会ったお陰で、今度はあまりかわいがらない自分にも」と、これまで他者のために奔走してきた自分をいたわるための決断だったと明かした。
購入した家は「書斎」として活用しているといい、多忙の合間を縫って訪れては「2日行って映画8本とか」と、LiLiCoらしい映画漬けの時間を過ごしているという。働いても「窓の外を一瞬眺めただけで、全てが素敵に感じる スウェーデンハウスの居心地の良い空間」と居心地の良さにご満悦の様子をみせている。
過酷な下積み時代から回顧し「車内生活から少しずつ 車→ワンルームからステップアップ 必死で働いた〜 人生のベストバイ これからも働く」と、力強い言葉で締めくくった。
この投稿に、コメント欄には「最高なご自身へのご褒美ですねっ！」「極寒の街にようこそ!!」「素敵過ぎる、、、、お写真、ありがとうございます!!」「スウェーデンハウス、憧れです。ずーっと応援してます」「旦那様とラブラブですね」などの反響が寄せられている。