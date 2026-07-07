JCB、「推し活キャンセル保険」の販売を開始 国内・海外遠征版を用意
ジェーシービー (以下：JCB)は、損害保険ジャパンの子会社で少額短期保険業を営むMysurance（マイシュアランス）が企画開発した「推し活キャンセル保険」の販売を開始した。
「推し活キャンセル保険」とは、「推しに会うために、国内外を飛び回りたい！」「推し活資金を有益に使いたい！」という推し活層を応援するため、突然の公演中止や延期、交通機関の遅延・欠航、急な通院や入院などにより発生した遠征費のキャンセル料を、保険金額を限度に全額補償する保険。
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商品は「国内遠征版」と「海外遠征版」の2種類を用意しており、例えば「国内遠征版」では遠征費3万円の場合、保険料900円で加入が可能となる。
なお、本商品は「2025年度グッドデザイン賞」、「2025 第38回小学館DIMEトレンド大賞 ライフデザイン部門」および「第12回少額短期保険大賞」などを受賞しており、推し活市場の発展に寄与する新たな保険商品として、高い評価を得ている。
同社では、JCBカード会員専用の WEB サービス「MyJCB」から保険の管理・申し込みが簡単にできる「JCB のほけん」を 2025年7月に提供開始。その後も、パートナー企業との、お客様への新たな価値提供を通じたシナジーの創出に取り組んでおり、近年拡大する推し活需要においても、新たなサービスの展開を検討してきた。
Mysuranceは、「推し活キャンセル保険」の認知が拡大する一方、ライブやイベントの当落発表後、お客様が遠征のための交通・宿泊を予約するタイミングにおいて、ご案内する接点の創出が課題となっていた。
こうした両社の課題認識と目指す方向性が一致したことから、JCBが提供する「JCBのほけん」とMysuranceの保険商品を掛け合わせ、推し活を楽しむお客様へ必要なタイミングで安心をお届けする新たな顧客体験の実現を目指し、取り組みを開始したという。
「推し活キャンセル保険」とは、「推しに会うために、国内外を飛び回りたい！」「推し活資金を有益に使いたい！」という推し活層を応援するため、突然の公演中止や延期、交通機関の遅延・欠航、急な通院や入院などにより発生した遠征費のキャンセル料を、保険金額を限度に全額補償する保険。
商品は「国内遠征版」と「海外遠征版」の2種類を用意しており、例えば「国内遠征版」では遠征費3万円の場合、保険料900円で加入が可能となる。
なお、本商品は「2025年度グッドデザイン賞」、「2025 第38回小学館DIMEトレンド大賞 ライフデザイン部門」および「第12回少額短期保険大賞」などを受賞しており、推し活市場の発展に寄与する新たな保険商品として、高い評価を得ている。
同社では、JCBカード会員専用の WEB サービス「MyJCB」から保険の管理・申し込みが簡単にできる「JCB のほけん」を 2025年7月に提供開始。その後も、パートナー企業との、お客様への新たな価値提供を通じたシナジーの創出に取り組んでおり、近年拡大する推し活需要においても、新たなサービスの展開を検討してきた。
Mysuranceは、「推し活キャンセル保険」の認知が拡大する一方、ライブやイベントの当落発表後、お客様が遠征のための交通・宿泊を予約するタイミングにおいて、ご案内する接点の創出が課題となっていた。
こうした両社の課題認識と目指す方向性が一致したことから、JCBが提供する「JCBのほけん」とMysuranceの保険商品を掛け合わせ、推し活を楽しむお客様へ必要なタイミングで安心をお届けする新たな顧客体験の実現を目指し、取り組みを開始したという。