シリーズ「ウェンズデー」シーズン2では、主要キャラクター二人の“入れ替わり”が大きな見せ場となった。説得力ある演技を見せたキャストたちは、一体どのような準備を行ったのだろうか？米にて、キャストの一人が舞台裏を明かしている。

この記事には、「ウェンズデー」シーズン2第6話『汝(なんじ)悲哀を知れ』のネタバレが含まれています。

Wednesday. Emma Myers as Enid in episode 206 of Wednesday. Cr. Helen Sloan/Netflix © 2025

「ウェンズデー」シーズン2第6話『汝(なんじ)悲哀を知れ』では、幻視能力を失ったウェンズデー（ジェナ・オルテガ）が、伝説的なカラス能力者ロザリン（レディー・ガガ）の霊体に会い、能力を一時的に取り戻す儀式を実施。その“代償”として、ウェンズデーとルームメイトのイーニッド（エマ・マイヤーズ）の身体が入れ替わってしまう。

無表情で皮肉屋のウェンズデーと、明るく社交的なイーニッドは、まるで正反対のキャラクターだ。入れ替わり後は、“色彩アレルギー”のウェンズデーがカラフルな服装＆メイクで踊り出したり、“陽キャ”のイーニッドが仏頂面で冷酷に振る舞ったりして、学園中を困惑させる展開となった。

Wednesday. Jenna Ortega as Enid in episode 206 of Wednesday. Cr. Bernard Walsh/Netflix © 2025 Wednesday. Emma Myers as Wednesday Addams in episode 206 of Wednesday. Cr. Bernard Walsh/Netflix © 2025

お互いのキャラクターを演じるにあたり、オルテガとマイヤーズはアドバイスし合ったのだろうか？こう問われたマイヤーズは、かなり率直に意見を出し合ったことを明かしている。

「お互いにとても正直でした。もし相手が正しくない演技をしていると思ったら、その都度言い合いました。“こうしてみたらどう？”という感じで。お互いにチープな模倣にはしたくなかったんです。」

マイヤーズによれば、入れ替わりシーンがあることを知らされたのは撮影の直前で、リハーサル時間もほとんどなかったそう。だからこそ、オルテガとは遠慮せずに「演技のアイデアを出し合うことが非常に重要だった」と振り返る。またマイヤーズは、「（ウェンズデー特有の）身体表現を確実に身につけることに集中した」という。

その結果、二人の入れ替わり演技は高く評価され、SNS上で多くのファンから称賛の声が寄せられている。マイヤーズも米のインタビューで、オルテガ演じるイーニッドについて「最高だった。本当に完璧」と絶賛。「それにすごく面白かったです。あれほどエネルギッシュな彼女を見るのは初めてだったから」と語っている。

