楽天市場では、2025年9月4日(木)20時から9月11日(木)1時59分まで3ヶ月に1度の｢楽天スーパーSALE｣が開催中。

現在、ライカ製の5000万画素カメラを搭載した、型落ちモデルのフラッグシップスマートフォン「14T Pro」や11インチの2.5Kディスプレイを搭載した、コスパに優れたタブレット「Redmi Pad 2」など、Xiaomi（シャオミ）のアイテムがお得に登場しています。

また、｢ショップ買いまわり｣で最大7,000ポイントがゲット可能。是非チェックしてみてください。

ライカレンズを備えたAI対応「Xiaomi（シャオミ）14T Pro」がクーポン利用で25,000円近くオフに！ 実質85,000円で買える！

【8/29 9:00-9/11 23:59 実質入手価格85,310円！】Xiaomi 14T Pro 12GB+256GB スマートフォン 超薄型 Leica 光学レンズ 120Wハイパーチャージ MediaTek Dimensity 9300+144Hz AIディスプレイ ワイヤレス充電 ムービーモード Advanced AI 5000mAhバッテリー 109,800円 （クーポンで24,490円オフ） 楽天で購入する PR PR

クーポン利用で、「POCO F7」が6,000円オフ、「POCO F7 Pro」が15,000円オフなど、7月に発売したばかりの最新シリーズが特価に

【楽天1位】【8/29 9:00-9/11 23:59 実質入手価格48,980円~58,980円!】POCO F7 スマートフォン 12GB+256GB 12GB+512GB Snapdragon 8S Gen 4 6500mAh大容量バッテリー 6.83インチ高精細ディスプレイ 5000万画素 IP68防塵防水 ゲームス 長いバッテリー持続時間 54,980円 （クーポンで6,000円オフ） 楽天で購入する PR PR

【9/5 00:00-9/11 23:59 実質入手価格64,330円！】POCO F7 Pro スマートフォン 12G+256G 12G+512G Qualcomm® Snapdragon ™ 8 Gen 3 AI機能 90W急速充電 超大容量 6000mAhバッテリー 90W急速充電 5000万画素メイン カメラ 高精細2Kディスプレイ IP68防水 Xiaomi HyperOS2 79,330円 （クーポンで15,000円オフ） 楽天で購入する PR PR

【9/5 00:00-9/11 23:59実質入手価格29,980円！】POCO M7 Pro 5G スマートフォン 8G+256G Dimensity 7025-Ultraチップセット AMOLEDディスプレイ 5000万画素 カメラ 大容量バッテリー IP64防滴防塵 5G 高速 ネットワーク 2160Hz Corning Gorilla Glass 32,980円 （クーポンで3,000円オフ） 楽天で見る PR PR

【8/29 9:00-9/11 23:59 実質入手価格42,850円~！】POCO X7 Pro スマートフォン 12G+512G Dimensity 8400-Ultra 90W急速充電 大容量6000mAhバッテリー OIS搭載の5000万画素メイン カメラ Sony IMX882 120Hz AMOLED IP68防塵・防水 49,980円 （クーポンで14%オフ） 楽天で見る PR PR

Xiaomi（シャオミ）の「Redmi Pad 2」が2,200円オフ、「Pad 7」が5,000円オフなどタブレットもセールに！

【8/29 9:00-9/11 23:59 実質入手価格19,780円!】Redmi Pad 2 タブレット 4GB 128GB 11インチ 2.5Kディスプレイ 9000mAhバッテリー Helio G100-Ultraプロセッサ 2560×1600解像度 90HzDolby Atmos グラファイトグレー 長持ちバッテリー 21,980円 （クーポンで2,200円オフ） 楽天で見る PR PR

【8/29 9:00-9/11 23:59 実質入手価格49,980円！】Xiaomi Pad 7 タブレット 8G+128G Snapdragon 7+ Gen 3 3.2K 144Hz高精細ディスプレイ 8850mAh大容量バッテリー 45W急速充電 3:2アスペクト Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6接続対応 Dolby Atmos HDR視聴体験保証 Xiaomi HyperAI 54,980円 （クーポンで5,000円オフ） 楽天で見る PR PR

【9/5 00:00-9/11 23:59 実質入手価格16,500円！】Redmi Pad SE 8.7 4G 4G+64G タブレット 4G対応 8.7インチ 90Hzリフレッシュレート1340 x 800解像度 急速充電対応 高視認性 Dolby Atmos 大容量バッテリー ビデオチャット 3色展開 軽量 19,980円 （クーポンで3,480円オフ） 楽天で見る PR PR

手首で健康やスケジュールを管理できる！スマートウォッチ「Redmi Watch 5」と「Xiaomi Watch S4」が2,000円オフに！

【期間限定 実質入手価格12,980円！】Redmi Watch 5 スマートウォッチ 最大24日持続時間 心拍数と睡眠トラッキング Bluetooth ベゼルレス設計 2つのマイク リニアモーター AFEチップを改善 スポーツモード GPS内蔵 5気圧防水 ヘルスデータ管理 14,980円 （クーポンで2,000円オフ） 楽天で見る PR PR

【期間限定 実質入手価格17,980円！】Xiaomi Watch S4 スマートウォッチ シルバー&ブラック 腕時計 1.43インチ有機ELディスプレイ 1500nits高輝度モード 最大15日間のバッテリー持続時間 24時間血中酸素レベル、高度睡眠、ストレスモニタリング 緊急通話機能 19,980円 （クーポンで2,000円オフ） 楽天で見る PR PR

Xiaomi（シャオミ）の超ワイド曲面ゲーミングモニターが、クーポン利用で6,000円オフに！ モニターもセールに！

【9/1 14:00-9/11 23:59 実質入手価格9,880円！】Xiaomi モニター A24i 100Hzの高リフレッシュレート 23.8インチ 1080PFHD解像度 1670万色 高画質 IPS 7.5mm薄型 10,980円 （クーポンで1,100円オフ） 楽天で見る PR PR

【9/1 14:00-9/11 23:59 実質入手価格33,980円！】Xiaomi 曲面ゲーミング モニター G34WQi 34インチ WQHD 超ワイド 素早い応答速度1ms 広い色域 180Hz高リフレッシュレート 1500R 優れた湾曲率 快適な低ブルーライト FreeSync Premiumティアリング 39,980円 （クーポンで6,000円オフ） 楽天で見る PR PR

