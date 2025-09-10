ME:I「TGC北九州2025」初パフォーマンス決定
【写真】TSUZUMI（海老原鼓）、活動復帰で公開された最新アー写
◆ME:I「TGC 北九州 2025」メインアーティストに
サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」にて、総投票数のべ約9,000万票・応募者数約14,000⼈の中から誕⽣した選ばれしたME:I。デビューの瞬間から注⽬を集め、瞬く間に国⺠的アイドルへの階段を駆け上がった彼⼥たちが「TGC北九州」に初登場する。（modelpress編集部）
◆「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」開催概要
イベント名称：TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：TGC北九州2025）
開催⽇時：2025年10⽉11⽇（⼟） 開場12：30 開演14：00 終演18：30（予定）
会場：⻄⽇本総合展⽰場新館（〒802-0001 福岡県北九州市⼩倉北区浅野3-8-1）
ゲストモデル：嵐莉菜、池⽥美優、景井ひな、梶原叶渚、加藤ナナ、川⼝ゆりな、河村ここあ、菊池⽇菜⼦、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、⽥鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、⽣⾒愛瑠、希空、⼟⽅エミリ、星乃夢奈、MINAMI、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか 他※50⾳順
モデル：阿部桜々、有坂⼼花、⽯川翔鈴、⼩國舞⽻、おさき、上妻美咲、古園井寧々、瀬川陽菜乃、⾕⽥ラナ、中川紅葉、福⼭絢⽔、みりちゃむ 他 ※50⾳順
ゲスト：⽯川愛⼤、今井暖⼤、午前0時のプリンセス、⼩宮璃央、高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、樋⼝幸平、⽇向亘、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、MON7A、⼭中柔太朗、RYUKI（MAZZEL） 他 ※50⾳順
メインアーティスト：DXTEEN、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、マルシィ、ME:I、WILD BLUE 他 ※50⾳順
MC：ウエンツ瑛⼠、宇垣美⾥ 他 ※50⾳順
【Not Sponsored 記事】