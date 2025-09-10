あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、人気オープンワールドRPG「原神（げんしん）」（HoYoverse）との期間限定コラボキャンペーンを9月10日、スタート。スシローと原神のコラボは2024年2月に続き、2回目。今回のテーマは「観月の宴（うたげ）」で、コラボ限定ピックやカードなどが付くコラボ寿司やラーメン、スイーツなどが前後半で登場します。

コラボ限定ピックが付属するコラボ寿司は前後半で販売。同日から販売される前半は「サーモン中巻」、同月17日から販売される後半は「えび＆うなぎアボカドチーズマヨ炙（あぶ）り」（ともに270円〜、以下、税込み）が対象。夢見月瑞希、早柚、カチーナ、オロルンらがデザインされたピックが前後半各5種のうち、ランダムで1枚もらえます。

さらに、瑞希のコラボ限定ステッカーが付いた「苺ミルクムースケーキ」（320円〜）も発売。同ケーキは瑞希をイメージして、フランボワーズを使用した苺ムースに、ケーキトップにミントカラーの波紋を入れて表現しています。

コラボ第1弾で販売された、ゴローのビジュアルカラーをイメージした「醤油（しょうゆ）ラーメン」（500円〜）、珊瑚宮心海のカラーをイメージした「ソーダミルクパフェ」（370円〜）が復刻販売。それぞれ、ゴローと心海のコラボ限定ステッカーがもらえます。

コラボ限定ピックとステッカーの裏面には、二次元コードが記載されており、アクセスすると、ゲーム内で使用できるアイテムをゲットすることもできます。

その他、コラボ限定メタリックカードが付属する「天然本鮪6貫盛り」、コラボ限定ミニフィギュア、クリアボトルが付くソフトドリンク（ともに1400円〜）も発売。こちらも前後半あり、「天然本鮪6貫盛り」では、シークレット（各1種）を含む全5種のうち、ランダムで1枚もらえます。メタリックカード裏面の二次元コードにアクセスすると、抽選で500人にコラボ限定すし皿4枚セットが当たるキャンペーンに参加することができます。ソフトドリンクは前半がミニフィギュア、後半がクリアボトルになります。

前後半でエコバッグ（全4種）とアクリルスタンド（全4種）がそれぞれ付くネット注文限定の持ち帰りセット「観月の宴 原神コラボ限定セット8貫 コラボ限定エコバッグ付き」（1880円〜）も新登場。コラボ限定グッズに同封されている別紙の二次元コードにアクセスすると、名刺の飾り紋「祭典・マグロとシャリ」とゲーム内で使えるアイテムがもらえます。

※価格は店舗によって異なります。

