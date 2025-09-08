米データ会社が紹介した歴代最多MVPはバリー・ボンズの7回

【MLB】ドジャース 5ー2 オリオールズ（日本時間8日・ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手が7日（日本時間8日）、本拠地で行われたオリオールズ戦で菅野智之投手から2打席連続本塁打を放ち、リーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に1本差に迫った。米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は「ショウヘイ・オオタニの4度目のMVPが近づいている！」と“確信”した様子だ。

同社はX（旧ツイッター）に「歴代最多MVP」を紹介。バリー・ボンズの7回が断トツで、大谷とほか10人の3回が続いている。仮に大谷が4度目のMVPを手にすれば単独2位となるかもしれない。

地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者も、大谷がこの日2本目となる48号を放った時点での成績が打率.279、出塁率.387、長打率.612、wOBA.413、wRC+168、本塁打48、防御率3.75、xERA2.47、先発12、投球回数36であることを紹介。「4度目のMVP獲得を確実なものにした」と伝えた。

これらの投稿に対してファンは「ショウが本物のGOATだ」「オオタニがボンズの記録に並ぶ可能性がかなりある」「バリー・ボンズは震えているだろう」「この男で確定のようだ！」と同調した。（Full-Count編集部）