パーソナルカラー別！Qoo10メガ割で絶対買うべき！プロ厳選の垢抜けコスメ

1．イエベ春におすすめのアイテム

イエベ春さんは明るくクリアな色、例えばコーラルピンク、オレンジ、明るいベージュが得意です。

ラメはシルバーよりゴールド系、ツヤ感の出るものがピッタリ！そんなイエベ春さんにオススメのアイテムはこちらです。

アイシャドウ：ウェイクメイク ソフトブラーリングアイパレット 08.キャンディーコーラルブラーリング

コーラル系を中心にした16色パレットで毎日のアイメイクが楽しくなりそうなパレット。マット、グリッターなど異なる質感が入っているので、デイリーからオフの日メイクまでどんなシーンでも使いやすい！

ピンク寄りのコーラル〜オレンジ寄りのコーラルまで幅広いカラーが入っているのでイエベ春さんにピッタリです。

チーク：ペリペラ ピュアブラッシュドサンシャインチーク 11ピクニックへ行こう

ふんわり軽やかな発色のチーク。肌に溶け込み、春の柔らかい印象と相性抜群！粉浮きしにくいしっとりマットな質感が、自然で仕上がりにしてくれます。

コーラルピンク寄りの自然な血色感あるカラーで多幸感を出してくれるのが◎

リップ：LAKA フルーティーグラムティント 101ジョイフル

光沢感のあるツヤとふっくらした唇に仕上げてくれます。みずみずしい果汁のような血色感とツヤ感が特徴のリップです。

オレンジ寄りのコーラルピンクで、明るく温かみのある色がイエベ春さんの魅力を引き立たせてくれます。

ハイライト：Glintベイクドハイライター 01 Dewey Moon

光の当たり方で陰影と立体感を演出してくれる、サラっとしながらも密着感はあるハイライト。ベイクド製法と微細パールが肌にしっかりなじみ使いやすいアイテムです。

コーラル系のパールがアプリコットやオレンジ寄りメイクとの相性が抜群。イエベ春の温かく明るい肌トーンによくなじみます。

2．ブルベ夏におすすめのアイテム

ブルベ夏さんはパステル系や青みピンク、ラベンダーが得意です。

ラメはゴールドよりシルバーや青み系のツヤがピッタリ。やわらかく透明感のある肌には、全体に涼しげで優しい色が似合います。

アイシャドウ：ロムアンド ベターザンパレット 13 オッドブリーズガーデン

くすみのあるアッシュ系モーヴ系のパレット。色の重ねやすさと柔らかな配色なのでとても使いやすいアイシャドウです。

くすんだアッシュやモーヴ、くすみピンクは、透明感のあるブルベ夏の肌にピッタリ。

チーク：クリオ エッセンシャルリップチークタップ 08 バブリープラム

リップにもチークにも使えるマルチアイテム。バーム状で肌に乗せるとツヤ感のある発色、グロッシーな仕上がりになるのが特徴です。

ラベンダーを感じるカラーで、肌の透明感を引き立ててくれます。みずみずしくヘルシーなツヤ感も相性抜群。

リップ：ロムアンド ザ ジューシーラスティングティント 04 フィグフィグ

しっかり色づくのに軽くみずみずしいリップ。ネットの口コミでも「塗るほどにキレイなツヤが出る」と評価も高めのアイテムです。

くすんだローズやプラム寄りの色味はブルベ夏の魅力を引き立ててくれます。

ハイライト：エスポワ トーンペアリングハイライター 03 オーロラ

透明感あふれるサテン光。水分をオーブンで焼いたようなふんわりベイクドテクスチャー。空気のような軽い密着感が人気の秘密。

ブルベ夏が得意な透明感あるパープル寄りのクールな光を持つオーロラハイライトです。

3．イエベ秋におすすめのアイテム

イエベ秋さんはこっくり深い色、テラコッタ、マスタード、カーキ、ブラウンが得意です。

ゴールドやブロンズのツヤを取り入れるとより◎大人っぽくリッチな雰囲気がピッタリ！

アイシャドウ：デイジーク アイシャドウ 11 チョコレートファッジ

濃厚でリッチなチョコレートブラウン系9色がセットされたパレット。幅広いブラウンが揃っているので多彩な表情を演出することができます。テクスチャーはベルベットのように滑らかで、高発色・高密着。グリッター入りのパールもあり、華やかさもプラスできます。

深みのあるブラウンが揃っていて、イエベ秋のリッチ感をより引き立てます。温かみのある陰影を演出できる配色が、落ち着いた華やかさにぴったりです！

チーク：トゥーエーエヌ デュアルチーク 12オレンジフレア

マイクロブラーパウダーで毛穴や凹も目立ちにくくしてくれるチークです。

アプリコットオレンジ＋ゴールドパールの組み合わせが、イエベ秋の温かみのある肌トーンと調和し、ヘルシー感とで立体感を与えます。

リップ：ティルティル ウォーターリズムグロウティント 07 カシスプラム

軽やかな塗り心地と、長時間持続して潤い続けてくれるリップ。グリセリンなど保湿成分入りで、ぷるっとしたボリューム感のある仕上がりにしてくれます。

魅力的なバーントレッド。リッチな色味は、イエベ秋が得意とする「深みと温かみ」にピッタリ。落ち着きと暖かさのあるリップが、秋らしい雰囲気を高めてくれます。

ハイライト：フィー グリッツストーンハイライター 11ロイヤルトパーズ

大粒パールと繊細な光沢で肌に立体感と透明感を与えるアイテムです。ナチュラルにも華やかにも仕上がり、頬や鼻筋などに自然なツヤをプラスできます。

シマーな輝きで、顔全体を明るく見せてくれます。ベージュ系の温かみある色はイエベ秋の「落ち着いた上品なツヤ」を演出します。

4．ブルベ冬におすすめのアイテム

ブルベ冬さんはビビッドな色、赤、ローズピンク、ロイヤルブルー、モノトーンなどコントラストの強い色が得意です。

シルバーやパール感のあるツヤを取り入れるとクールで華やかな印象に。

アイシャドウ：ウェイクメイク ソフトブラーリングアイパレット 15 ボーンダークブラーリング

マット、シマー、ラメ、グリッターなど多彩な質感を備えたアイシャドウパレット。繊細な粉質で、見たままの発色をしてくれるのが魅力。デイリー使いから特別な日のメイクまで幅広く使用できます。

深みのあるプラムやくすみ感のあるグレー系カラーを楽しめる個性的なパレット。ブルベ冬さんらしさを活かした大人っぽいメイクができます。

チーク：フィー メロウデュアルチーク MV02アイシーキューピット

2色の異なる質感と色合いを組み合わせたチークです。ぷにぷにとしたジェリーのようなテクスチャーで、肌にしっとりと密着し、自然な血色感を長時間キープします。

透明感のある青みピンクと、ほんのりラベンダーがかったパープルの2色はブルベ冬さんにピッタリ。透明感のある仕上がりで、自然な血色感を演出します。

リップ：Dinto ブラーグローイリップティント 222フィアート・ルクス

ガラスのようなツヤ感と、軽やかな塗り心地が特徴。べたつきにくく、唇にしっかりと密着して色持ちが良いので人気も高いアイテム。

青みのあるローズレッドのカラーはブルベ冬にオススメ。肌の色味と調和して、グロッシーな仕上がりで、つややかな唇を演出してくれます。

ハイライト：ペリペラ V ハイライター クリアフラッシュ

3色の質感（パウダー、ベイクド、クリーム）を組み合わせたハイライター。肌にふんわりと密着し、内側から輝くようなクリアなツヤを演出します。単色使いはもちろん、混ぜて使うことで、立体感のある顔立ちを作り出します。

爽やかさを感じる透明感あるブルーがポイント。3色合わせることで透明感のあるピンクパールになり、自然なツヤ感を与えてくれます。

今回はQoo10メガ割で買うべきパーソナルカラー別おすすめのコスメについてご紹介しました。気になったアイテムはありましたか？

見ているとあれもこれも欲しくなっちゃいますよね！今回のメガ割でも皆さんが良い買い物できますように！この記事を参考にしてお買い物してみてくださいね。