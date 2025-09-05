Tシャツよりブラウスより“この1枚”！【ユニクロ】40・50代のオシャ見え！「おすすめシャツ」

大人のワードローブの定番的存在ではあるものの、実は例年以上に注目度が高まっているシャツ。シアーやデニムといった素材で差を出したり、シルエットでひと癖をきかせたりしたシャツが【ユニクロ】でも個性豊かにラインナップされているんです。今回は、40・50代のシャレ見えにひと役買ってくれそうなユニクロのおすすめシャツをお届けします。

コーデの鮮度を高める繊細なシアー素材

【ユニクロ】「シアーシャツ」\1,990（税込・セール価格）

やや透け感のあるシアー素材で作られたシャツは、1枚でグッと大人コーデの鮮度を高められそうな優秀アイテムです。ドレープ感のある風合いは女性らしいブラウス感覚でスタイリングしやすく、ブラトップに重ねたヘルシーな肌見せコーデを楽しむのにうってつけ。透け感のおかげで厚ぼったく見えにくいので、秋口には羽織として着まわすのもGOOD。

リネンのナチュラルな風合いが抜け感を演出

【ユニクロ】「プレミアムリネンシャツ / ストライプ」\2,990（税込・セール価格）

天然のリネン素材を100%使用したナチュラルな雰囲気が、真面目に振れがちなストライプシャツに程よい抜け感を醸し出してくれそう。淡く、細めのストライプ柄は主張しすぎず、大人コーデのちょうどいいアクセントとして機能してくれそうです。季節の変わり目には1枚で、秋本番にはジャケットコーデのインナーとしても重宝するはず。

デニム素材でノスタルジックにこなれ見え

【ユニクロ】「デニムオーバーシャツ」\3,990（税込）

カジュアルな印象が強いデニム素材は、端正に寄せてくれるシャツならキレイめ派の40・50代もトライしやすいはず。ユニセックスアイテムとして展開されているこちらのシャツは、あえて肩を落としてゆったりと余白を持たせたシルエットがこなれ感を発揮します。加工感を抑えつつヴィンテージ感のある風合いが、どこかノスタルジックなスタイリングを後押し。

ボクシーシルエットで定番シャツを再解釈

【ユニクロ】「フランネルボクシーシャツ」\2,990（税込）

秋冬コーデに馴染み深い両面起毛のフランネルシャツも、ユニクロでは印象的なボクシーシルエットにアップデート。身幅に余裕を持たせたショート丈はジャケット感覚で着こなしやすく、シャツにシャツを重ねるといった新たなコーデの可能性も提示してくれます。コンパクトな着丈を活かし、ドレッシーでボリュームのあるフレアスカートと合わせてみるのも素敵！

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ