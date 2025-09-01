声優・鈴木達央、音楽活動5年ぶり再開 新プロジェクト名「SHINKIRO&Co.」10月ワンマンライブ開催
声優の鈴木達央が、約5年ぶりに音楽活動を本格的に再開させる。新たな音楽プロジェクト名「SHINKIRO&Co.」(シンキロウ)」として再開し、10月13日に品川インターシティホールにてワンマンライブ＜cantabile con anima＞を開催する。鈴木がボーカルを務めた音楽ユニット・OLDCODEXの活動終了以降、約5年ぶりとなる音楽活動となり、正式なライブと新音源のリリースが発表された。
【写真】元気に笑顔！ファイティングポーズする鈴木達央＆浪川大輔
昨年末よりFC会員限定でのファンミーティングにてアコースティック形式でのミニライブは行っていたが、今回の品川インターシティホールでのライブは満を持してバンドスタイルでの公演となる。
この「SHINKIRO&Co.」(シンキロウ)」とは、ボーカルTa_2（鈴木）を中心として、様々なミュージシャンとの交わりを経て音楽を作り上げる、出入り自由の音楽プロジェクト。「&Co.」はそうした「仲間たち」と「それを支えるファン」を表す記号「カンパニー」となっている。
「SHINKIRO&Co.」においての鈴木は、音楽活動時に馴染のある、「Ta_2」名義での活動に。今までの音楽活動からさらなる進化を遂げたTa_2の新たなスタートとなるこの公演、新譜が披露される。
ここで同時に発売されるライブ会場、通信販売限定の新音源には新曲5曲が収録。作品の内容詳細、通信販売の受付詳細は追って発表される。
