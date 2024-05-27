不倫が発覚した古谷徹（写真・時事通信）多くのファンがショックを受けている。5月22日『文春オンライン』は、声優・古谷徹と、37歳年下女性・A子さんとの不倫を報じた。「記事によると、A子さんは『名探偵コナン』の安室透役をきっかけに古谷氏のファンになり、事務所にファンレターを送ったそうです。2019年の元旦に古谷氏からA子さんにメッセージが届き、不倫関係に発展。2021年にはA子さんを妊娠させたうえで中絶を迫るな