【Numbers to know】DIGIDAY編（8/21〜8/27）： Apple TV+、米国などで月額13ドルに ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（8月21日（木）〜8月27日（水））注目した数字をご紹介します。
12.99ドル
Apple TV+、月額料金を値上げAppleは8月21日から、米国および一部の海外市場でApple TV+の価格を30％引き上げ、月額12.99ドル（約1910円）にすることを発表した。米国での従来料金9.99ドル（約1470円）から3ドル（約440円）の値上げだ。Apple TV+は2019年に月額4.99ドル（約740円）で開始して以来、2022年に6.99ドル（約1030円）、2023年に9.99ドル（約1470円）と値上げを重ねており、今回で3年連続の改定となる（variety.com）。
63億ドル
TikTok、2024年に収益38％増の63億ドルTikTokは、2024年に米国外での売上を38％増の63億ドル（約9兆2900億円）に拡大した。英国・欧州・中南米での事業は2022年の26億ドル（約3832億円）から倍増以上となった。一方で依然として赤字であり、税引前損失は6億1600万ドル（約908億円）に縮小したが、黒字化には至っていない（forbes.com）。
CBSニュース、年5000万ドル赤字報道を否定米CBSニュースは、一部メディアが報じた「年間5000万ドル（約737億円）の赤字」という報道を正式に否定した。米有料制ニュースメディア、パック（Puck）の記者ディラン・バイアーズ氏は、CBSニュースが巨額の損失を抱えていると伝えたが、CBSの広報は「事実ではなく、部門は現在黒字だ」と反論した。［原文：Media Briefing: Amazon’s off-site ad push is becoming publishers’ post-cookie playbook］編集／坂本凪沙
