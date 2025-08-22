40・50代に【大人のしまむら】がピッタリ！ 高見え狙える♡「新作スカート」

ボトムス選びに迷ったら【しまむら】をチェックしてみて。日常で気兼ねなくはきやすいのに、一点投入でコーデのサマ見えが狙える優秀ボトムスが見つかるかも。今回注目したのは、40・50代女性にぴったりな、高見えする「新作スカート」。シルエットや素材にこだわりを感じられ、ワンツーコーデもおしゃれにキマりそうです。

主役級シルエットでデイリーコーデを格上げ

【しまむら】「バルーンスカート」\2,189（税込）

ふんわりと丸みのあるシルエットがトレンド感たっぷりな、高見えバルーンスカート。動くたびに軽やかに揺れるシルエットで、視線を集める主役アイテムになりそう。タック入りなので縦ラインが強調され、ボリューミーながらもすっきりとした印象です。カジュアルなTシャツはもちろん、きれいめブラウスと合わせるのもおすすめ。

カジュアルながら女性らしい柔らかさをプラス

【しまむら】「コクーンデニムスカート」\2,189（税込）

緩やかなカーブがポイントになる、コクーンシルエットのロングスカート。脚のラインを拾いにくく、カジュアルなデニム素材ながら女性らしい柔らかさもプラスできそう。大人女性のデイリーコーデにぴったり。コンパクトなトップスはもちろん、ボリューム感のあるブラウスを合わせてもバランスを取りやすそうです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M