中華スープやかきたまスープに使う“溶き卵”。お店では絹のようにふわふわですが、自宅で作ると卵がうまく固まらず、スープが黄色く濁ってしまったり、火が入りすぎてダマになってしまったことはありませんか？今回は、卵スープ作りでお困りの方向けに、ふわふわな卵スープを作るコツをご紹介します。

ふわふわの卵スープを作るコツは片栗粉

お店のようにふわふわの卵スープを作るコツは、スープの中にあらかじめ片栗粉を混ぜておくこと。400mlのスープに対して、片栗粉大さじ1/2を同量の水で溶いた「水溶き片栗粉」を加え、中火でとろみが付くまで煮立たせたあと、溶き卵を糸状に流し込みます。卵はあっという間にふわふわになり、卵がふんわり浮き上がってきたら、優しくかき混ぜましょう。

スープに片栗粉を入れておくと、片栗粉が作り出すとろみに卵がひっかかります。その結果、スープが黄色く濁ることなく、卵もふわふわに仕上がるのでぜひ試してみてください。

ちなみに溶き卵はスープをかき混ぜて水流を作り、水流と逆回りに流し込むとよりふわふわになりやすいですよ。



（イメージ写真：stock.adobe.com）

片栗粉を使わずに、ふわふわ卵スープを作るコツ

スープの温度が少し下がったタイミングで卵を加えるだけでも、ふわふわの卵スープは完成します。コツはスープを沸騰させたあとに火を切り、沸騰中の気泡が消えたら溶き卵を加えること。卵がふわっと浮き上がってきたら再び火を付け、ひと煮立ちさせれば完成です。

この方法で作る場合も、あらかじめスープをかき混ぜて作った水流とは逆回りに卵を流し込みましょう。そうすることで、卵が塊になりにくく、絹のようなふわふわ卵に仕上がります。

片栗粉を入れるとスープにとろみが付いてしまうので、サラッとした卵スープを味わいたい方には、こちらの方法がおすすめ。

卵スープがふわふわにならないとお悩みの方は、ちょっとしたコツを押さえるだけでお店のような仕上がりになるので、ぜひ参考にしてみてください。