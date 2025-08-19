◆米大リーグ レッドソックス―オリオールズ（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

オリオールズの菅野智之投手は、１９日（日本時間２０日）、敵地でのレッドソックス戦で、今季１１勝目を目指す。前日の１８日（同１７日）は、キャッチボールやダッシュなどを行い、最終調整した。レ軍吉田正尚外野手との日本人対決にも注目だ。

菅野は、１４日（同１５日）の前回登板（対マリナーズ）で、日本人メジャー史上１０人目となる新人での２ケタ勝利を達成。７月１０日から渡米後自身最長となる４連勝となった。８月はここまで３試合に登板。防御率２・６０、被打率２割１分は共に月間自己ベスト記録。特筆は３試合連続で０被本塁打とダメージを最少にしのぎ、「（１０勝は）あくまで通過点。投球が点から線になってきて、投げていて楽しい」と白星量産態勢に手応えを得ている。

練習中には、外野でレッドソックスの吉田正尚外野手と談笑した。レ軍はこの日、レフスナイダーが左脇腹痛で負傷者リスト入り。コーラ監督はＤＨについて、３Ａから再昇格した右打ちのイートンと吉田のツープラトン構想を明かした。この日のオ軍先発は左腕ロジャーズで、吉田はベンチスタートだが、第２戦で日本人対決が実現する可能性は高い。

ＮＰＢ時代の菅野ＶＳ吉田は、交流戦で３打数２安打１打点。２０１９年のオールスターでは、１打席対戦し、吉田が右前打を放っている。「２０２０年のセ・リーグ最多勝ＶＳパ・リーグ首位打者」が、海を越え、現存するメジャー最古の球場フェンウェイパークで実現する。