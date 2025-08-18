三菱「新型パジェロ」まもなく登場!? 待望の「本格SUV」6年ぶり復活!? 進化した“大盾顔”採用か!? 噂の新モデル大胆予想CGがスゴイ

三菱「新型パジェロ」まもなく登場!?

日本では2019年に登場した4代目モデルをベースとした「ファイナルエディション」を最後にその名前が途切れてしまっている三菱「パジェロ」。しかし今でも復活を望む声が大きい三菱を代表する1台です。

三菱「新型パジェロ」まもなく登場!?（Photo：とっきー_トキデザ@DAMD.inc）

そんなパジェロが復活するというウワサは前々からあがっていましたが、今回次期パジェロと思しきテストカーの走行風景を収めた写真が公開となり、そのウワサも現実味を帯びつつあります。

【画像】超カッコイイ！ これが三菱「新型パジェロCG」です！ 画像で見る（77枚）

今回はそんなテストカーのスクープ写真を基に、「とっきー_トキデザ@DAMD.inc」氏がX上に2025年7月15日に公開したデザインスケッチをチェックしてみたいと思います。

三菱パジェロは1982年に初代モデルが登場したSUVであり、当時ラインナップされていたピックアップトラックのフォルテ4WDの屈強なラダーフレームの上に3ドアのボディを備えたオフロード車となっていました。

デビュー当初は商用登録のバンモデルのみとなっていましたが、翌年には5ナンバー登録の乗用モデルを追加し、続いてロングボディの5ドアモデルも追加されると、当時のRVブームも手伝って瞬く間に人気車種となり、以降三菱を代表するモデルのひとつとなりました。

そんなパジェロはタフで高い走破性を兼ね備えたSUVであるとともに、初代からダカールラリーに代表されるラリー競技に数多く参戦し、総合優勝12回という輝かしい成績を残したことで、他のSUVとは一線を画すモデルとしても知られています。

また代を重ねる毎に高級化もなされており、一時は三菱のフラッグシップモデルとなっていた時期もあるほどで、正常進化が続いていればトヨタ「ランドクルーザー300」のライバルとなっていたとも言われるほどでした。

今回、あらわになったテストカーの写真は全体的に擬装がなされており、細部のデザインなどはうかがい知ることができませんが、堂々としたスタイルとやや建てられたAピラーを持っていることが分かり、ランドクルーザー（300系）や日産「パトロール」にも通じるスタイルとなっていることが分かります。

同氏の予想デザインスケッチでは、三菱のデザインアイデンティティである“ダイナミックシールド”の進化版とも言えるフロントマスクが与えられており、日本国外で販売されている「エクスフォース」や「デスティネーター」などに与えられているものと共通のスタイルとなっています。

また台形の力強いフェンダーアーチやサイドのクラッティングパネル、実際に足場として使用できそうなサイドステップなども備わっていて、デザインこそ現代風ではありますが、一目でパジェロであると分かる要素が盛り込まれていました。

すでにテストカーが走行しているということはデビューが近いことの表れであることは間違いありませんが、果たしてこのモデルが本当に新型パジェロとして登場するのかも含め、発表が待ち遠しい1台であることは間違いありません。

本年内に登場するとなれば6年ぶりの復活となり、話題を集めることは間違いないでしょう。