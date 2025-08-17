ウクライナのゼレンスキー大統領は16日、ロシアとの首脳会談を終えたアメリカのトランプ大統領と電話会談を行いました。ゼレンスキー氏は、18日にワシントンでトランプ氏と会談すると明らかにしました。

トランプ大統領とロシアのプーチン大統領は15日、首脳会談を行いましたが、焦点だったウクライナでの停戦に向けた合意には至りませんでした。

ゼレンスキー大統領は16日、SNSで、トランプ大統領と1時間以上にわたり電話会談を行ったと明らかにしました。会談の後半にはヨーロッパ各国の首脳らも参加したということで、ゼレンスキー氏はトランプ氏が提案するプーチン大統領との三者会談に意欲を示しました。

また、18日にワシントンを訪問し、トランプ氏と会談すると明らかにしました。その上で、「すべての重要な問題は、ウクライナが参加した上で議論されなければならず、特に領土問題はウクライナ抜きで決定されるべきではない」と強調しました。

一方、トランプ大統領もSNSで、米露首脳会談やゼレンスキー氏らとの電話会談が順調に進んだとアピールし、「戦闘を終わらせるには単なる停戦合意ではなく、和平合意に一気に進むのが最も有効な方法だ」と主張しました。さらに、ゼレンスキー氏の訪米にも言及し、「すべてが順調に進めば、その後、プーチン大統領との会談を調整する予定だ」と述べました。