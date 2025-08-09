＜旅行でイライラ！＞息子の指摘「2人とも計画性なさすぎ…」夫婦で反省⇒リベンジ！【第4話まんが】
私はミク34歳。同い年の旦那（ヤスタカ）と小学5年生の息子（トウマ）と3人で暮らしています。旦那も私も働いているので毎日忙しい日々を送っています。日頃の疲れを癒すために、有名な温泉地へ家族でやってきました。旅行先では思うようにいかないことばかり。私の意見を聞いてくれない旦那にイライラがたまっていた私は、ちょっとしたことがきっかけでとうとうキレてしまいました。そして旅行から帰ってきたあとも、私たち夫婦はギクシャクしたままでした。
旅行から帰ってきてからもずっと旦那と気まずい状況が続いていました。こんなんじゃイヤ。トウマにも悪いし、なんとか仲直りできたらいいんだけどな……と反省しているところに旦那が帰ってきました。
「これ、土産を買ってきた」と、旦那から渡されたコンビニの袋を見てみると、そこにはソフトクリームが入っていました。
旦那の考えがわかり、私の気持ちもほどけていきました。しばらく気まずかった私たちの間に、ようやく温かい空気が流れはじめました。そして、どこから話を聞いていたのかはわかりませんが、息子がドアの隙間から声をかけてきました。私たちの計画性のなさを息子にも指摘されて夫婦で反省。息子にリベンジを約束！ 私たちは旅行のやり直しをすることにしました。
旅行中、もっと楽しむ努力をすればよかったと反省していると、旦那が帰宅しました。
そして「自分勝手だった。悪かった」と謝ってくれたのです。
私も謝って仲直り。
息子からは、人気の観光地に行く場合はもっと計画をたてて行くべきだと指摘されました。
その通りだと思った私たち夫婦。
今度は事前の下調べを入念にして、やり直し旅行をすることにします。
息子に迷惑をかけてしまったので、今度は思いっきり楽しんでもらえるように準備をしたいと思います！
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・石井弥沙
