Web会議で顔が映えるメガネ、いかが？ 女性特有のお悩み“まぶしさ”もしっかり軽減です
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
なんだかPCモニターや店舗の照明がまぶしい……。
年齢を重ねると目の疲れに悩む女性が増えるそうで、実はこれ、ホルモンバランスなどによる女性特有の健康課題なんだとか。そんな悩みに向き合ったフェムテック製品「メイクレンズ キュア」を体験する機会があったのでご紹介します。
生み出したのは老舗光学メーカーの伊藤光学さん。培った技術で光刺激やブルーライトをカットし、さらにメイク効果で華やかさも同時に演出できるのだとか！
夜のコンビニやスーパーの光、対向車のヘッドライトが眩しい人にはオススメだそうなので、そういった悩みがある女性やパートナーの人はぜひ参考にしてみてください！
女性に多い悩み、“まぶしさ”を徹底対策
「メイクレンズ キュア」には大きく2つの特長があり、その一つが“まぶしさ”低減。紫外線・赤外線・ブルーライトといった目への刺激を大幅にカットし、LEDなどの刺すような光を和らげることが可能だそう。
レンズの撮影は光の加減で難しいので伝わりにくいかもしれませんが、製品に光が反射すると全体的に青みがかっているのが分かります。
これがブルーライトなどをしっかりと反射して目に届けない証拠なんだとか。
夜の対向車のヘッドライトや煌々と光る店舗の明かり、そして日々使うPCモニターといった光刺激が苦手になってきた人にはぜひ使ってみてほしいとのことでした。
チークとアイシャドウ効果で目元が華やか
「メイクレンズ キュア」もうひとつの特長が“メイク効果”。レンズの上下にさりげなく上品にカラーが入っているので、装着するとアイシャドウとチークを乗せた感じになるんです。
同じフレームのクリアレンズ版と比較すると、目元や頬が華やかになっているのが分かりますね！
フレームやレンズはパーソナルカラー別に4種類のプリセットに加え、
自分の好みで組み合わせも可能。ケースを含めて100通りから選べます。
参考までにパーソナルカラーセットによる変化がこちら。メイクの系統や光の加減によって色の乗り方も異なりますが、夏モデルはやっぱり爽やかな印象ですね。
もうお一人のバリエーションも同様に。
今回モデルを努めていただいたお二人は社外メンバーとして本製品開発に関わられています。実際の仕事中に気になっていたモニターや照明の眩しさが「メイクレンズ キュア」でかなり軽減されたそう。
オフィスではサングラスなんて装着できないので、普段使いメガネで光刺激の軽減とスタイルアップできるのは嬉しいとのことでした。
オンライン会議でも盛れます
在宅でもオフィスでも今やビデオ会議はあたりまえ。ですが、付属の映像フィルタって背景は良くても人物補正はイマイチってこと多いですよね。
通信環境などで画質低下もありつつですが、「メイクレンズ キュア」のお化粧効果はカメラ越しでもしっかりその性能を発揮！ 薄ピンクのチーク効果で目元がより美しく感じます。
普段のメイクが薄め＆在宅ワークという環境なら、眉だけ整える超時短メイクでも十分かも？
女性特有の悩み、まぶしさを抑えて顔も華やぐフェムテックメガネ「メイクレンズ キュア」は、machi-yaにて先行セールを実施中。
執筆時点では一般販売予定価格から10％OFFの17,820円（税・送料込）からオーダー可能でした。
まぶしさに悩む女性はもちろん、男性の方もパートナーや家族にプレゼントとしてチェックしてみてください！
＞＞【映え顔メガネ | メイクレンズ キュア】かけるだけでアイシャドウ＆チークON！
Source: machi-ya