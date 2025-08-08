元ＫＡＴ−ＴＵＮ中丸雄一の不倫騒動吹っ切った妻・笹崎里菜が生告白「考えてもしょうがないからどうでもいいな、みたいな」

日本テレビの元アナウンサー・笹崎里菜（３３）が８日、生情報番組「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯ ＭＸ）にゲスト出演。番組冒頭、自主規制の話題で「会社を辞めて１年半経つんですけど、アナウンサーらしくするのを自主規制してます」と告白した。

「やっぱりどうしてもちゃんとしなきゃ、言葉使いをきちんとしなきゃとか、なかなか自分の意見を言う機会がなかったので、（それを）やめてちょっと自分色を出さないとなかなかお仕事も…」

アナウンサーらしい振る舞いが「身に付いちゃってるんですけど、ま、そこはちょっとなるべく殻破って、自分らしくしたいなって…」と語った。

すかさず金曜ＭＣのミッツ・マングローブが「じゃピッタリですよこの番組は。今日も全開でいって下さいよ」と振ると、笹崎は「ちょっとブレーキは踏みたくなっちゃいますね」と苦笑。

昨年１１月に続き出演２度目の笹崎に、ＭＣの垣花正は「前回に比べてそういう（自分らしい）雰囲気になってません？」と指摘した。ミッツも「ちょっといろいろ達観はやっぱりしていかざるを得ないというかね。そういうフェーズがあったんで。そういう意味ではどんどんいいお顔になってるな…」と続けた。

笹崎は昨年１月、元「ＫＡＴ−ＴＵＮ」中丸雄一（４１）と結婚したが、同８月に中丸は女子大生とのホテル密会を報じられ、芸能活動を昨年いっぱい謹慎した。ミッツが言う「フェーズ」とはこのこと。

笹崎は「そうですね…。吹っ切れたっていうのはそうかもしれないですね。考えてもしょうがないからどうでもいいな、みたいな」と現状を明かした。