¡ÖÌîÂ¼¡Ê¹îÌé¤µ¤ó¡Ë¤Ï°ìÌÐ¤ò¡Ä¡×Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬¥Ü¥ä¤¤¤¿¡È°ìÅÙ¤¤ê¤Î°¸ý¡É¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬³À´Ö¸«¤»¤¿¡ÈÉã¤Î´é¡É
¡¡¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±ÑÍº¤Îë¾Êó¤ËÎóÅç¤¬Èá¤·¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£6·î3Æü¡¢Áª¼ê»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ø3¡Ù¤¬¤Ä¤¯Æü¤ËÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬Î¹Î©¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÏÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤ËÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿ºÝ¤Ë¸åÆ¬Éô¤òÂÇ¤Á¡¢Ç¾Æâ¤Ë½Ð·ì¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Æþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï´ðËÜÅª¤ËÉÂ±¡¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎÄ´¤¬¤¤¤¤¤È¤¤Ë¤Ï³°½Ð¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¸³è¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡1936Ç¯¤ËÀéÍÕ¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¡£Î©¶µÂç³Ø»þÂå¤ÏÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤È¡¢1958Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤éËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿·¿Í²¦¤Ë¡£¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤ä²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷¤Ç¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¥×¥íÌîµå¤ò¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡¸½Ìò°úÂà¸å¤âµð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¾¾°æ½¨´î»á¤é¿ô¡¹¤ÎÌ¾Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤¢¤²¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¤¤¤Ä¤·¤«¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÊÔÃø¡ØÄ¹ÅèÌÐÍº¸ìÏ¿¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®ÎÓ¿®Ìé¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
Å·Í÷»î¹ç¤Ç»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬³èÌö¤·¤¿Åö»þ¤Ï¡¢ÇÔÀï¤«¤éÉü¶½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÎôÅù´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤ÎÅ·Í÷»î¹ç¤ÇÊü¤Ã¤¿¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£Åö»þ¤Ï¥×¥íÌîµå¤è¤êÂç³ØÌîµå¤Î¤Û¤¦¤¬¿Íµ¤¡£¥×¥íÌîµå¤ÎÃÏ°Ì¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÎÁ°¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£º£¤Î¥×¥íÌîµå¿Íµ¤¤Ï¡¢¤¢¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¸µÍè¡¢¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹Åè¤µ¤ó¡£µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬³èÌö¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤ÈÅ°Äì¤·¤Æ´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»°¿¶¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤»¤¿¤¤¤«¤é¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÈô¤Ð¤·Êý¤òÎý½¬¤·¤¿¤È¤«¡£¼éÈ÷¤Ç¥ß¥¹¤·¤Æ¤â¡¢¤ï¤¶¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÇÉ¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡£¼ºÇÔ¤Ç¤â¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡¢²ù¤·¤¤¤È¤¤Ï²ù¤·¤¤¤È¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î´¶¾ð¤ò¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ÇÉ½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í¤¹¤ë¡£ÁÇÄ¾¤Ç±³¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤â¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¾®ÎÓ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¡È¥¹¥¿¡¼¡¦Ä¹Åè¡É¤Ë¤â29ºÐ¤Î¤È¤¤Ë²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤¿¡£Á°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Â¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö1965Ç¯1·î¤ËÅìµþ¸ÞÎØ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¡£°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤ÏÅÄ±àÄ´ÉÛÒÖÍÕ³Ø±àÃæ³Ø¡¢¹â¹»½Ð¿È¤Ç¡¢4¤«¹ñ¸ì¤¬´®Ç½¡£¤½¤ó¤Ê°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¸ýÀâ¤Íî¤È¤·¤Æ¡¢¸òºÝ¤«¤éÌó40Æü¤Ç¤Îº§Ìó¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¤Ç¤·¤¿¡×
ºÊ¤Ï²¿ÅÙ¤â¥¹¡¼¥×¤ò²¹¤áÄ¾¤·¤¿
¡¡·ëº§¤·¤¿Ç¯¤«¤éµð¿Í¤Ï9Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¡È¹9¡É»þÂå¤Ë¡£¤½¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤À¤Ã¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤ò°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤¬»Ù¤¨¤¿¡£
¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï»î¹ç¤«¤éµ¢¤ë¤ÈÎ¢Äí¤ÇÁÇ¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢10Ê¬¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢2»þ´ÖÂ³¤¯¤³¤È¤â¡£°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤ÏÎý½¬¤¬½ª¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¡¼¥×¤ò¿©Âî¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÎý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤â²¹¤áÄ¾¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤Ë¤Ï2ÃË2½÷¤¬ÃÂÀ¸¡£Ä¹ÃË¡¦°ìÌÐ¤ÏÎ©¶µÂç³Ø¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¡£¼¡½÷¤Î»°Æà¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÄ¹Åè¤µ¤ó¤âÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö°¸ý¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬°ìÅÙ¤À¤±¡¢¿Í¤ò°¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÌÐ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÌîÂ¼¤Ï°ìÌÐ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¡¢Åö»þ¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿ÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤·¤¿¡£Ï»ËÜÌÚ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼èºà¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤³¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¼Ò²°¤¬¸«¤¨¤ë¤È¡È»°Æà¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¥¢¥ì¤Ç¤¹¤Í¡É¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡È¼«Ê¬¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÄ¹Åè¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Éã¤È¤·¤Æ¤Î´é¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê°ìÌÐ¤È»°Æà¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÈÃç°ã¤¤¡É¤â°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬ÉÂ¼¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿
¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢°ìÌÐ¤µ¤ó¤È»°Æà¤µ¤ó¤Î2¿Í¤¬Ä¤Ìä¤ËÍè¤¿²¦Äç¼£¤µ¤ó¤é¤òÊÂ¤ó¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÕÇ¯¡¢ÉÂ¾õ¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´¶Æ°¤¹¤ëÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë·»Ëå¤â¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡°ìÌÐ¤Ï6·î6Æü¤Ë¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Éã¤ÎÉÂ¼¼¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È¤â²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ¼¼¤Ë¤ß¤ó¤Ê½¸¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾Ð¤¤À¼¤µ¤¨Ê¹¤³¤¨¤Æ¡×
¡¡¤È¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢
¡ÖËå¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¼ã¤¤´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿ÉÂ±¡¤Ç¡È¥Ñ¥Ñ¤Ï¹¬¤»¤À¤è¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê¤¤ì¤¤¤Ê´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤µ¡É¤Ã¤Æ¡£Ëå¤¬¡È¤¤ì¤¤¤Ê´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤È¾Ð¤¦¤Í¡É¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤È½ª»Ï¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìîµå¤Ë¿È¤òÊû¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡È»ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥À¥á¿ÆÉã¤À¤Ã¤¿¡É¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤â¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÄ¾ÀÜ¡¢¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡ÈÉÔÌÇ¤Î°¦¡É¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ºÇ´ü¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÀ¤ë¤¤²ÈÂ²¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¡£