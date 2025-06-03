長嶋茂雄さんが死去
『長嶋茂雄さんが死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年6月15日
2025年6月13日
2025年6月12日
2025年6月8日
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看護師も「見たことありません」長嶋茂雄氏の最期、次女が明かす
喪主を務めた次女の長島三奈が、亡くなった当日の出来事について明かした
東スポWEB
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長嶋茂雄さんの告別式で松井秀喜さんが弔辞「私にとって非常に幸運だった」
現役時代を知らないため、普段の自分自身で接することができたという
日テレNEWS NNN
2025年6月6日
2025年6月5日
2025年6月4日
2025年6月3日
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徳光和夫、長嶋一茂の言葉に感情あらわ 3秒ほど間を置き「立派に成長」
長男・一茂のコメントが紹介され、感情が高ぶった様子でうなずく場面も
日刊スポーツ
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ビートたけし、長嶋茂雄さん死去に放心「覚悟していたが…」
「覚悟していたが、実際にそうなってみると気が抜けた感じがして」と吐露
東スポWEB
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長嶋茂雄さんが死去 35年間CM出演していた「セコム」が追悼
3日の訃報を受け、長嶋さんのCMカットの写真を投稿して追悼
日テレNEWS NNN
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父・長嶋茂雄さんが死去 一茂「長嶋茂雄は野球の星に帰りました」
「父にとって野球は人生そのものであり、最愛の存在でした」と回顧
スポニチアネックス
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中畑清氏、長嶋茂雄氏の訃報に涙「人生だったからね、俺の」
「受け入れることができません。本当に」と話し、目に涙を浮かべた中畑氏
スポーツ報知
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長嶋茂雄さんの遺体が自宅に到着、一茂らが付き添う 喪主は次女
王貞治氏も弔問に訪れ、一茂と三奈氏が頭を下げ見送る場面もあった
スポニチアネックス
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長嶋茂雄さん死去 一茂が口にしていた「遺産放棄」は生前にできる？
法律上は、被相続人の生前に相続人が相続放棄することは認められていない
弁護士ドットコム