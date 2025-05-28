À±Ìî¸»¤¬¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥àÀëÅÁ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¡È±ê¾å¡ÉÁû¤®¡Ä¡Ö¸ÉÆÈ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤Ç¿´ÇÛ¤Ê¿·³À·ë°á¤È¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸
¡¡¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿²Î¼ê¡¦À±Ìî¸»¡Ê44¡Ë¤Î¹¹ðÅ¸³«¤¬SNS¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Ã¼¤Ï¡¢À©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥Ð¡¼¥°¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Ð¡¼¥°¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀëÅÁ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤À¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¿·³À·ë°á¡ÖCM¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é¾ÃÌÇ¡×¤Î¾×·â¡Ä¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿"º¬µò¤Ê¤ÈðëîÃæ½ý"
¡¡Æ±¼Ò¤Ï5·î21Æü¡¢¸ø¼°¾¤Ç¡ÖÀ±Ìî¸»¤µ¤ó¤¬Ìó6Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Î¡Ö¸Í±Û¶äºÂ¾¦Å¹³¹¡×¤È¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤Î¡Ö²£ÉÍ»Ô¸ø¶¦·Ç¼¨ÈÄ¡×¤Ë·Ç¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ô¸ø¶¦¤ÎÌµÎÁ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾¦¶È¹¹ð¤ò¿Þ¡¹¤·¤¯½Ð¤¹¿À·Ð¤òµ¿¤¦¡Õ¡ÔÂåÍýÅ¹¤Î¥»¥ó¥¹¤ò¤³¤³¤Ç»î¤µ¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¡£ÃÏ°è¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡Õ¡ÔÀ±Ìî¸»·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡Õ¡ÔÀ±Ìî¸»¡¡NHKÅÞ¤ß¤¿¤¤¤Ê»ö¤·¤Æ¤ó¤À¡Õ¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¼£ÂÎ¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¾¦¶ÈÌÜÅª¤ÎÀëÅÁ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤ë¤³¤È¤ËÉÔ²÷´¶¤òÊú¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ´Ø·¸¤Ê¤¤À±Ìî¤Þ¤ÇÈãÆñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¢£¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤ò¸ì¤ëÀ±Ìî¤ËºÊ¡¦¿·³À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â
¡¡ºÇ¶á¤ÎÀ±Ìî¤Ï¥Ä¥¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£ºòÇ¯Âç³¢Æü¤Î¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤â¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡ÖÃÏ¹ö¤Ç¤Ê¤¼°¤¤¡×¤¬Ä¾Á°¤Ç¡Ö¤Ð¤é¤Ð¤é¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±Ì¾¤Î±à»Ò²¹´ÆÆÄºî¤Î±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢±à´ÆÆÄ¤¬°ìÉô¤ÇÀ²Ã³²¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ØÃÏ¹ö¤Ç¤Ê¤¼°¤¤¡Ù¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬Æó¼¡²Ã³²¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ÈSNS¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë¤ÏË½Ïª·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë"ÉÔÎÑ¥Ç¥Þ"ÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢»öÌ³½ê¤ÎË¡Ì³Éô¤¬ÈÝÄê¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏËÜ¶È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢5·î14Æü¤Ë6Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤Çµ×¡¹¤ÎÃíÌÜµ¡²ñ¤Ê¤¬¤éº£ÅÙ¤Ï¹¹ð¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£µ¤¤ÎÆÇ¤Ê¤Û¤ÉËÜ¿Í¤¬´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç±ê¾å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²»³Ú¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î"ºÒÆñ"¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿À±Ìî°Ê¾å¤Ë¡¢21Ç¯5·î¤Ë·ëº§¤·¤¿½÷Í¥¤ÇºÊ¤Î¿·³À·ë°á¡Ê36¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£À±Ìî¤¬5·î18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖEIGHT-JAM¡×¤Ç¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬À±Ìî¤Î²»³Ú¤òÊ¬ÀÏ¡£¡Ô¸ÉÆÈ¤ÈÍ«¤¤¡Õ¡ÔÃÏ¹ö¤È´õË¾¡Õ¤È¤¤¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À±Ìî¤¬¡Ø¸ÉÆÈ´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ô¸ÉÆÈ¡¢¸ÉÆÈ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¼ºÎé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Õ¡Ô±ü¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÊÈ¯¸À¤«¤Ê¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´öÅÙ¤ÎÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÉ×¤òËµ¤Ç»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢É×¤«¤é¤Ï¡È¸ÉÆÈ¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÉ×ÉØÃç¤Ø¤ÎÁ§º÷¤ä¿·³À¤ËÆ±¾ðÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³À¤Ï·ëº§¸å¡¢»öÌ³½ê¤òÆÈÎ©¤·»Å»ö¤Ï¥»¡¼¥Ö¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÉ½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¿·³À¤Ï¤¿¤ÀÀÅ¤«¤ÊÀ¸³è¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¿·³À¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ï¡© ¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¿·³À·ë°á¡ÖCM¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é¾ÃÌÇ¡×¤Î¾×·â¡Ä¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿"º¬µò¤Ê¤ÈðëîÃæ½ý"¡Ä¤âÊ»¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡£