施設ごとの特徴や過ごし方を写真で紹介！グローバルステイズ「富士山・河口湖エリアの宿泊施設WEBサイト」リニューアル

グローバルステイズは、山梨県南都留郡富士河口湖町にて管理・運営している全6宿泊施設のWEBサイトと総合WEBサイトを全面リニューアル!

このリニューアルにより、宿泊検討者に向けたより簡易で直感的な予約手続きが可能となり、富士山・河口湖の自然やプライベート空間を強調した宿泊体験を提供します。

さらに、公式サイト限定の「ベストレート保証」を導入し、会員登録者限定のポイント還元制度を開始。

【グローバルステイズ 総合WEBサイト】

今回リニューアルしました総合WEBサイトでは、以下が大きなポイントとなっています。

●施設検索機能の向上:宿泊人数、希望宿泊日、希望の施設を簡易に選択できるフィルタ機能を導入。

●視覚的に魅力的な施設情報の提供:施設ごとの特徴や過ごし方を写真で紹介。

●スマートフォンやタブレット最適化:モバイル端末でも快適に操作できるレスポンシブデザインを実装。

●公式サイト限定ベストレート保証:公式サイトからの予約が最もお得な料金(他の予約サイトより低料金)であることを保証。

●会員登録によるポイント還元制度:公式サイトで会員登録いただくと宿泊料金(税抜)の5%のポイントが付与されます。

貯まったポイントは次回以降の予約で1ポイント1円として利用可能。

また、人気のポイント交換サイトを通じてお好きなポイントに交換も可能です。

ポイントはグローバルステイズ株式会社が運営する全施設で利用いただけ、有効期限は36ヶ月となっています。

グローバルステイズ総合トップ

【各施設の新公式WEBサイト】

施設ごとの公式WEBサイトでは、BBQやサウナ、温泉など付加価値となる体験を強調。

●天空の温泉ヴィラ紬 河口湖

富士山と眼下に広がる河口湖を眺められるこの場所で、心からくつろぎ、自分だけの特別な時間を楽しめます。

天空の温泉ヴィラ紬 河口湖トップ

●ふじ・ふもとの森温泉

天然温泉露天風呂とテントサウナが完備されたトレーラーキャビンと100平米以上のプライベートガーデンで贅沢なひとときを。

ふじ・ふもとの森温泉トップ

●ツーリストヴィラ河口湖

夜空の下で花火もでき、思い出に残る素敵なひとときをお届けします。

ご家族やご友人と心に残る体験を楽しめます。

ツーリストヴィラ河口湖トップ

●ムーンライトヴィラ河口湖大橋

バス停が目の前という抜群のアクセスが魅力。

観光の合間に、癒しとくつろぎが詰まった空間で、思い出に残る滞在を楽しめます。

ムーンライトヴィラ河口湖大橋トップ

●ヴィラ富士錦

最大10名様までご宿泊いただける一棟貸しの施設。

観光名所が近く、飲食店や土産物店も豊富です。

ヴィラ富士錦トップ

●風林火山 勝山宿

最大10名様まで宿泊できる貸切一軒家で、家族や友人との思い出深いひとときを過ごせます。

落ち着いた和の雰囲気を感じながらリラックスできます。

風林火山 勝山宿トップ

今回のWEBサイトリニューアルを契機に、国内外の旅行者に対して富士山・河口湖エリアにおける宿泊体験の魅力をさらに広める予定です。

