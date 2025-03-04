メルカリがモバイル事業に参入した理由とは? 「ギガを循環させる」
フリマアプリのメルカリは3月4日、MVNO(仮想移動体通信事業者)事業に参入し、新たにモバイルサービス「メルカリモバイル」の提供を開始すると発表した。NTTドコモの回線を利用し、音声・SMS・データ通信サービスを提供する。また、データ通信料(ギガ)を個人間で売り買いできる機能も日本で初めて搭載する。
メルカリがモバイル事業に参入する
「メルカリモバイル」が始動、ギガの売買が可能
料金プランは月額990円(2GB)と2390円(20GB)の2種類。申し込みから支払いまでフリマアプリの「メルカリ」内で完結する。4日よりiOSのユーザーから段階的に利用でき、Androidについても順次提供していく予定だ。
4日の発表会に登壇したメルカリ 執行役員CEO Fintech 兼 新規事業責任者の永沢岳志氏は「メルカリグループはモノ、カネ、時間やスキルを循環させてきた。モバイル事業に参入することで、価値の循環にギガが加わる」と強調した。
メルカリ 執行役員CEO Fintech 兼 新規事業責任者 永沢岳志氏
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メルカリがモバイル事業に参入する
「メルカリモバイル」が始動、ギガの売買が可能
料金プランは月額990円(2GB)と2390円(20GB)の2種類。申し込みから支払いまでフリマアプリの「メルカリ」内で完結する。4日よりiOSのユーザーから段階的に利用でき、Androidについても順次提供していく予定だ。
4日の発表会に登壇したメルカリ 執行役員CEO Fintech 兼 新規事業責任者の永沢岳志氏は「メルカリグループはモノ、カネ、時間やスキルを循環させてきた。モバイル事業に参入することで、価値の循環にギガが加わる」と強調した。
メルカリ 執行役員CEO Fintech 兼 新規事業責任者 永沢岳志氏
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