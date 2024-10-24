º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡¡¼ê±ÛÍ´Ìé¤ËTV½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¡ÄÃÇ¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¹¤®¤ë¤À¤í¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê48¡Ë¤¬23Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë3¡¦00)¤Ë½Ð±é¡£¸µNEWS¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê36¡Ë¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈÖÁÈÉüµ¢¤·¤¿¼ê±Û¡£¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¤Û¤«¤ÎÈÖÁÈ¤«¤é¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡£µÁÍý¤â¤¢¤ë¤·¡£¤Ê¤Î¤ÇÃÏ¾åÇÈ°ìÈ¯ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ!¡Ù¤Ã¤Æ·è¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥Ã¥ÆQ!¡×¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤ò¤·¤Ê¤¤³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¼ê±Û¡£¤³¤ì¤Ëº´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö¼Â¤Ï²¶¤â¤Á¤ç¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¼ê³Ý¤±¤ëNetflix¥³¥á¥Ç¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥È¡¼¥¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡ª¥é¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥Õ¡×¤ÎÂè6ÏÃ¡Ö»þ·×¤Î¿Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¡×¤Ë½Ð±é¸å¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥È¡¼¥¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡ª¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê±Û¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Æ¤«¡¢¤ª¤«¤·¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡£¤³¤ì¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤¿¤«¤é¡×¤È½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ê±Û¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ!¡Ù¤ÇÌá¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â´î¤ó¤Ç½Ð¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¤ê¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ëº´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ªÁ°¡¢¤½¤ì¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¹¤®¤ë¤À¤í¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥¤¥Ã¥ÆQ!¡×¤òÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Öº£¸å¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¥é¥¸¥ª¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡×¤È¡¢º£²ó¶¦±é¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö»á¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¼ê±Û¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÀá¤Ï¡Ä¡£¥È¡¼¥¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡ª¤¬¤½¤ó¤Ê·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Ãæ¤Çº´µ×´Ö¤µ¤ó¤«¤é¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤·¤«¤â·ë¹½ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÈÖÁÈ¤Î²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿´¤¬ÍÉ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¨¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ï¡£¤¿¤À¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ!¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¡Ä¡×¤ÈÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£