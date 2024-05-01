[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]ÊÉÌÌ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤«¤Ö¤»¤Æ6¸Ä¸ý¤Ë³ÈÄ¥¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥¿¥Ã¥×
¡¡¥ªー¥àÅÅµ¡¤Î¡ÖHS-AK6B-W¡×¤Ï¡¢ÊÉÌÌ¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¡¢2¸Ä¸ý¤ò6¸Ä¸ý¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥¿¥Ã¥×¤À¡£°ÊÁ°ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖHS-AK4PBT-W¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÊÉÌÌ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¤«¤Ö¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§Åª¤Ê¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤êÊ¤¤¦¤¿¤á¥Ü¥Ç¥£¤Ï¤ä¤äÂçÊÁ
Î¢ÌÌ¡£2¸Ä¸ý¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¤¦¤Á¤Ò¤È¤Ä¤òËÜÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë
¡¡µ¡Ç½¼«ÂÎ¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥³¥ó¥»¥ó¥È¼«ÂÎ¤ÎÍÆÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÉÌÌ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÃ¦Íî¤òËÉ¤²¤ë¤Î¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¿¥³ÂÇÛÀþ¤Î¾ì¹ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ý¤ËÁÞ¤·¤¿ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ËÊÌ¤ÎÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤ÆÁÞ¤¹¤¿¤á¤ËÃ¦Íî¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿´í¸±¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤òÊÉÌÌ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¤«¤Ö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤ë
ÁõÃå´°Î»¡£ÊÉÌÌ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¸ü¤ß¤¬ÊÉ¤«¤é8mm°Ê¾å¤¢¤ì¤Ð·ä´Ö¤â¤Ç¤¤º¸«¤¿ÌÜ¤â¤è¤¤
¡¡ÍÆÎÌ¤Ï¹ç·×1500W¡£¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¸þ¤¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤Ë2¸Ä¸ý¡¢º¸¤Ë2¸Ä¸ý¡¢±¦¤Ë2¸Ä¸ý¤ÈÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊý¸þ¤Ë¤âÇÛÀþ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ý¤Ï¤Û¤³¤ê¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°²ÐºÒ¤ÎËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤Ä¤Û¤«¡¢Íë¥µー¥¸·Ú¸ºÁÇ»Ò¤âÆâÂ¢¤¹¤ë¤Ê¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æµ¡Ç½¤ÏÂ¿¤¤¡£
ÀµÌÌ¤Ë2¸Ä¸ý¡¢º¸¤Ë2¸Ä¸ý¡¢±¦¤Ë2¸Ä¸ý¤ÎÁýÀß¤¬²ÄÇ½¡£¹ç·×1500W¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë
Íë¥µー¥¸·Ú¸ºÁÇ»Ò¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍøÅÀ¤À
¡¡¹½Â¤ÌÌ¤Ç¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤Î¤Ï¡¢2¸Ä¸ý¤ò6¸Ä¸ý¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÊÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¸ý¤Î2¸Ä¸ý¤Î¤¦¤Á¤Ò¤È¤Ä¤ò´°Á´¤Ë¤Ä¤Ö¤·¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥³¥ó¥»¥ó¥È¸ý¤¬¤Ò¤È¤ÄºÉ¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤ÎÍÆÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¹½Â¤¤È¸À¤¨¤ë¡£
Á°²ó¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖHS-AK4PBT-W¡×¡Êº¸¡Ë¤Ï¤¤¤ï¤Ð¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥×¤ËÁêÅö¤¹¤ë
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£ÁýÀßÍÑÊÉ¥¿¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤è¤¦¤À
¡¡Æ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¼è¤êÉÕ¤±Àè¤ÎÊÉÌÌ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¸ü¤ß¤¬ÊÉ¤«¤é8mm°Ê¾å¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·»Äï¥â¥Ç¥ë¡ÖHS-AK4PBT-W¡×¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê²¼¤À¤È·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£²Á³Ê¤â1000±ßÄøÅÙ¤ÈÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊËÜÀ½ÉÊ¤À¤¬¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤á¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÂ¦¤Î¸ü¤ß¤À¤±¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£À½ÉÊÌ¾ È¯Çä¸µ ¼ÂÇä²Á³Ê HS-AK6B-W ¥ªー¥àÅÅµ¡ 794±ß