Ben、BRDエンターテインメントと専属契約を締結…14年を共にしたマネージャーと新たなスタート

歌手のBenが、BRDエンターテインメントと専属契約を締結した。最近、Benはデビュー当時から共にしてきたマネージャーたちが所属しているBRDエンターテインメントと専属契約を締結をした。BRDエンターテインメントは「独歩的な歌唱力とはっきりとした色のボーカルで、韓国を代表する感性ボーカリストの地位を確実なものにしているBenが、これからの良い音楽で大衆に愛されるよう、物心両面でサポートしていくつもりだ。当社で多様な音楽活動を繰り広げていくBenに多くの応援をお願いする」と明かした。

彼女は多くのラブコールを受けたにもかかわらず、今まで共にしてきたマネージャーたちの提案でBRDエンターテインメントと専属契約をすることにしたという。Benは2010年にBebe Mignonのメンバーとしてミニアルバム「Even Though I'm small and not Pretty」で音楽界にデビューした。2012年に「Don't go today」を通じてソロに転向した彼女は、「Love, ing」「180 Degree」「Thank you for Goodbye」「Bad」「Lonely night」「Come & Talk」などのヒット曲をリリースした。「また!?オ・ヘヨン 〜僕が愛した未来〜」「花遊記」「ミスター・サンシャイン」「ホテルデルーナ」「袖先赤いクットン」「明日」など、人気ドラマのOST(挿入歌)に参加し、“感性ボーカリスト”として存在感を見せている。BenはBRDエンターテインメントと一緒に、様々な活動を繰り広げていく予定だ。