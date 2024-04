Crossfaithのニューアルバム『AЯK』が2024年6月26日(金)にリリースされる。新体制初となる新作アルバム『AЯK』を引っ提げ、<Crossfaith AЯK Japan Tour 2024>が2024年7月から9月にかけて開催となることも明らかとなった。『AЯK』は、2018年リリースの『EX_MACHINA』以来、約6年ぶりとなる作品だが、未来への出発地点になるように、箱舟を意味する「AЯK」の名が冠されている。バンドの活動休止、メンバーの脱退、そして新メンバー・Daiki (ex Her Name In Blood)の加入を経て、進化を遂げたバンドの第二章の始まりとなる作品だ。アートワークは、グラフィックデザイナーのKenneth VanoverbekeとTimothée Boubayによる合作とのこと。

Crossfaith『AЯK』

2024年6月26日(金)発売

CD/デジタル(ダウンロード&ストリーミング)

※「ZERO」「L.A.M.N feat. Bobby Wolfgang」含む全11曲収録予定

商品リンク:https://CrossfaithJP.lnk.to/ARKPu

CD通常盤 (WPCL-13588) 3,300円(税込)

店舗別オリジナル購入特典

対象店舗にてご予約・ご購入いただいたお客様に先着で下記特典をプレゼント

・Amazon.co.jp:メガジャケ

・楽天ブックス:アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング:アクリルカラビナ

・全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通特典:ピック

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます

※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい

※特典ナシのカートもございますのでご注意ください

2024年6月26日(金)発売CD/デジタル(ダウンロード&ストリーミング)※「ZERO」「L.A.M.N feat. Bobby Wolfgang」含む全11曲収録予定商品リンク:https://CrossfaithJP.lnk.to/ARKPuCD通常盤 (WPCL-13588) 3,300円(税込)店舗別オリジナル購入特典対象店舗にてご予約・ご購入いただいたお客様に先着で下記特典をプレゼント・Amazon.co.jp:メガジャケ・楽天ブックス:アクリルキーホルダー・セブンネットショッピング:アクリルカラビナ・全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通特典:ピック※特典はなくなり次第終了とさせていただきます※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい※特典ナシのカートもございますのでご注意ください





<Crossfaith AЯK Japan Tour 2024>

7.02 (火) - 神奈川, CLUB CITTA’

7.09 (火) - 山口, 周南RISING HALL

7.10 (水) - 広島, 広島クラブクアトロ

7.12 (金) - 岡山, 岡山CRAZYMAMA KINGDOM

7.15 (月・祝) - 沖縄, 桜坂セントラル

7.24 (水) - 岐阜, club-G

7.25 (木) - 愛知, 名古屋 ダイアモンドホール

7.27 (土) - 静岡, SOUND SHOWER ark 清水

8.02 (金) - 群馬, 前橋 DYVER

8.06 (火) - 兵庫, Harbor Studio

8.07 (水) - 京都, KYOTO MUSE

8.09 (金) - 奈良, EVANS CASTLE HALL

8.15 (木) - 長野, 長野CLUB JUNK BOX

8.17 (土) - 新潟, 新潟LOTS

8.18 (日) - 石川, 金沢EIGHT HALL

8.22 (木) - 青森, 青森Quarter

8.24 (土) - 宮城, 仙台Rensa

8.25 (日) - 福島, 郡山Hip Shot Japan

9.12 (木) - 北海道, CASINO DRIVE

9.13 (金) - 北海道, PENNY LANE24

9.16 (月・祝) - 茨城, mito LIGHT HOUSE

9.20 (金) - 愛媛, 松山 WstudioRED

9.22 (日) - 福岡, DRUM LOGOS

9.23 (月・祝) - 熊本, 熊本B.9 V1

9.26 (木) - 大阪, 三国ヶ丘FUZZ

9.27 (金) - 大阪, GORILLA HALL OSAKA

7.02 (火) - 神奈川, CLUB CITTA’7.09 (火) - 山口, 周南RISING HALL7.10 (水) - 広島, 広島クラブクアトロ7.12 (金) - 岡山, 岡山CRAZYMAMA KINGDOM7.15 (月・祝) - 沖縄, 桜坂セントラル7.24 (水) - 岐阜, club-G7.25 (木) - 愛知, 名古屋 ダイアモンドホール7.27 (土) - 静岡, SOUND SHOWER ark 清水8.02 (金) - 群馬, 前橋 DYVER8.06 (火) - 兵庫, Harbor Studio8.07 (水) - 京都, KYOTO MUSE8.09 (金) - 奈良, EVANS CASTLE HALL8.15 (木) - 長野, 長野CLUB JUNK BOX8.17 (土) - 新潟, 新潟LOTS8.18 (日) - 石川, 金沢EIGHT HALL8.22 (木) - 青森, 青森Quarter8.24 (土) - 宮城, 仙台Rensa8.25 (日) - 福島, 郡山Hip Shot Japan9.12 (木) - 北海道, CASINO DRIVE9.13 (金) - 北海道, PENNY LANE249.16 (月・祝) - 茨城, mito LIGHT HOUSE9.20 (金) - 愛媛, 松山 WstudioRED9.22 (日) - 福岡, DRUM LOGOS9.23 (月・祝) - 熊本, 熊本B.9 V19.26 (木) - 大阪, 三国ヶ丘FUZZ9.27 (金) - 大阪, GORILLA HALL OSAKA





4月18日(木)より、アルバムからの先行トラック「L.A.M.N feat. Bobby Wolfgang」のデジタル配信も開始となり、この作品ではUK出身のバンドStrange BonesのVocalであるBobby Wolfgangがフィーチャリングとして参加を果たしている。Crossfaithならではのロックとダンスがかけ合わさったナンバーだ。アルバム『AЯK』のトラックリストは現在未公開だが、「L.A.M.N feat. Bobby Wolfgang」はもちろん、Daiki(G)加入後にリリースされた「ZERO」が収録されることじは明らかになっている。なお、7月2日(火)川崎CLUB CITTA’を皮切りにスタートする全26公演<Crossfaith AЯK Japan Tour 2024>の後は、「バンド史上最大のミッション」として2025年2月1〜2日に幕張メッセにてCrossfaith史上最大規模のワンマン、Crossfaith主催フェスが開催されることが既に発表されている。