±Ç²è¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¡¢ËÌÊÆ¶½¼ý¤Ç¼ó°Ì
¹á¹Á¡Ê£Ã£Î£Î¡ËµÜºê½Ù´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤¬ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Á´ÊÆ¤Ç¤Î¶½¼ý¼ó°Ì¤ÏµÜºê´ÆÆÄºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡£Çä¤ê¾å¤²¤Ï£±£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¸²¯±ß¡Ë¼å¤À¤Ã¤¿¡£
Ä´ºº²ñ¼Ò¥³¥à¥¹¥³¥¢¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤â²áµîºÇ¹â¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÀìÌç²È¤Ï¡Ö¤³¤Î½µËö¤Ï¡¢·à¾ì¤Ë´ÑµÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÆüËÜ±Ç²è¤ÎÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£µÜºê´ÆÆÄ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ç¤Î¸ø³«¤Ï¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼»ï¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢´°Á´¤Ë³¤³°¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬Á´ÊÆ¶½¼ý¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤¬º£Ç¯½é¡£
ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ³Æ¾Þ¤Î¸õÊäºîÉÊ¤¬£±£±ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤Ï¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±Ç²èÉôÌç¤Îºî¶Ê¾Þ¸õÊä¤Ë¤âµ×ÀÐ¾ù¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
µÜºê´ÆÆÄ¤Ï£²£°£±£³Ç¯¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤ÎÀ½ºî¤Î¤¿¤á¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤ÎÀ½ºî¤Ë¤Ï£·Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£